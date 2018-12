Beuzeville-la-Grenier, "capitale normande" du Téléthon

Beuzeville-la-Grenier, France

Le Téléthon ne commence que vendredi 7 décembre, mais la veille, des montagnes de bouchons s'accumulent déjà dans l'atelier municipal. "On espère en récolter quatre tonnes, comme l'an dernier, au profit des malades" sourit Christine.

L'an dernier la commune a récolté quatre tonnes de bouchons. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Comme elle, presque 200 bénévoles s'activent chaque année à Beuzeville : 120 s'occupent des trails, une soixantaine du village du Téléthon et des décors. Certes, certains participants habitent les communes voisines, mais le chiffre reste important.

A quelques heures du coup d'envoi du Téléthon, c'est l'heure des derniers coups de pinceaux. Michel finit de peindre les poissons de bois : "On fait des chars et on défile dans tout le canton de Bolbec de manière à récupérer beaucoup d'argent et inciter toutes les communes à participer". Tout le village est décoré, notamment avec de drôles de fleurs de trois mètres de haut, dont les pétales sont en fait des bouteilles en plastique. Ici, tout est fait maison, on ne dépense rien. L'argent récolté, ce n'est que pour les malades, explique Gilbert : "Les fils électriques, les ampoules, tout est récupéré, il faut se débrouiller !"

Michel peaufine ses décors. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Ces fleurs géantes en plastique sont éparpillées dans tout le village. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Quatre "fées" vont défiler ce week-end à Beuzeville-la-Grenier. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"Tous les ans on prend notre bâton de pèlerin pour aller chercher un bout de contreplaqué ou un peu de peinture pour fabriquer nos décors, on est toujours très bien reçus", complète Michel. C'est lui, entre autres, qui a lancé le mouvement il y a près de trente ans : "Ce qui me plait c'est de récupérer de l'argent et faire une belle fête."

"On a un budget de zéro euro, on ne fait que de la récupération" Michel, un bénévole Copier

Dix fois plus de dons en trente ans

En cuisine, c'est aussi la débrouille. Véronique et Christine gèrent les stocks : "Ces légumes vont servir au potage du samedi soir pour 165 personnes." Quasiment toute la nourriture vendue provient de dons des magasins de la région et des agriculteurs de Beuzeville-la-Grenier.

Au fil des ans, beaucoup d'associations et de bénévoles ont rejoint les rangs, les dons ont explosé. Gérard, le coordinateur se souvient de la première année en 1991 : "On a démarré avec 419 euros, l'an dernier on a récolté 48 800 euros". La moitié de ces dons proviennent des courses sportives, trois trails et un trek à cheval sont prévus ce week-end.

Cet arbre d'ampoules est l'une des pièces phare du thème des quatre éléments cette année. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul