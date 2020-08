Beyrouth : les deux œuvres du Mayennais Louis Derbré ont résisté aux explosions

Elles sont encore à leur place, malgré l'onde de choc. Le sculpteur mayennais Louis Derbré, connu dans le monde entier, a réalisé deux œuvres à Beyrouth au Liban, où du nitrate d'ammonium a explosé mardi dernier.

L'une installée à un peu plus d'un kilomètre à vol d'oiseau du port, une sculpture en bronze de près de trois mètres réalisée en hommage à Samir Kassir, journaliste connu pour son opposition à la Syrie, tué dans un attentat en juin 2005. Louis Derbré voulait symboliser "un prophète porteur de rêves et d'idées", symboliser l'espérance et la liberté. Elle est intacte fait savoir la femme de Samir Kassir.

Louis Derbré a réalisé une autre sculpture en bronze à Beyrouth, une statue en bronze de cinq mètres de Rafic Hariri, l'ancien premier ministre libanais, mort également dans un attentat en 2005. Elle est située à 2,5 kilomètres de l'explosion et elle est encore debout précise la fille de l'artiste.