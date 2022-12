Bezannes : le maire autorise le Père Noël à garer son traineau dans les rues et sur les toits des maisons

Le Père Noël est soulagé. Il sait qu'à Bezannes, commune de l'agglomération rémoise, il pourra garer tranquillement son traineau dans la nuit du 24 au 25 décembre, dans la rue évidemment mais aussi sur les toits ! Tout cela pour faciliter la livraison des cadeaux .

On sait tous que Père Noël n'est plus très jeune, il est considéré comme ayant 1.752 ans ( une information que la rédaction de France Bleu Champagne Ardenne n'a pas été en mesure de vérifier, le Père Noël garde le secret). Et l'idée est effectivement qu'il ne marche pas trop longtemps avec sa hotte sur le dos. Le maire de Bezannes, Dominique Potar, a donc signé un arrêté municipal en novembre dernier pour autoriser le Père Noël à stationner son traineau partout dans la commune.

Tout cela pour que les cadeaux soient livrés dans les temps. Le maire autorise aussi le Père Noël à faire reposer ses rennes sur les espaces en herbe du Parc de la Roselière, du Parc Alan Seeger ou encore du Parc des Côteaux. Le Père Noël exprime toute sa gratitude au maire de Bezannes. Le message est passé !