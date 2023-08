PHOTOS - Béziers accueille la plus grande caserne éphémère de pompiers de France

Depuis le début de la feria de Béziers, une centaine de pompiers sont mobilisés chaque soir. Mais la veille de ce 15 août, l'effectif a été renforcé. Ce mardi est férié. Et les autorités s'attendaient à une affluence encore plus importante dans les rues biterroises pour aller faire la fête. Quelque 110 pompiers et quatre médecins dont deux réanimateurs anesthésistes ont donc passé la nuit dans une immense caserne éphémère, équipée d'un hôpital de proximité.

Cette caserne considérée comme la plus grande de France est activée depuis vendredi, chaque soir à partir de 18h et jusqu'à 6h, voire 7h le lendemain matin en fonction de l'activité. Si pendant longtemps, d'immenses tentes étaient installées sur la place Charles de Gaulle, en face de la sous-préfecture et du commissariat, les moyens ont été déplacés et implantés pour la deuxième année consécutive, loin des regards, derrière la médiathèque Paul-Valéry. Lieu tout autant stratégique car plus proche des arènes où se concentre le plus grand nombre de fêtards, mais aussi plus éloigné des allées Paul-Riquet, en plein cœur de ville.

Vingt véhicules de pompiers prêts à démarrer

Ce dispositif peut paraître surdimensionné, mais il n'en est rien, explique le colonel Jérôme Bonnafoux, du SDIS34. "L'objectif est avant tout d'éviter de saturer l'hôpital de Béziers, déjà bien chargé en raison de l'activité dans les stations balnéaires". Un premier tri est donc réalisé in situ par ces professionnels. Le dispositif a aussi été étudié pour parer à la pire des situations comme un attentat, une explosion, un mouvement de foule. C'est quasiment un million de personnes qui transitent à la feria au cours de ces cinq jours de fête.

La caserne de Béziers n'est en revanche pas impactée par cette activité supplémentaire. Les pompiers mobilisés viennent de tout le département, mais en grande partie du Biterrois et des Hauts Cantons, permettant ainsi de ne pas impacter l'activité dans son arrondissement.

Ce dispositif, propre à Béziers est le seul en France à traiter sur place les personnes alcoolisées

Hôpital de proximité spécial Feria Béziers 2023 © Radio France - Stéfane Pocher

153 interventions à la feria de Béziers en 2022

Cette année, les interventions des pompiers seront plus nombreuses. Alors faut-il y voir un lien ou pas avec la hausse sensible de la fréquentation depuis l'ouverture des festivités ? Sans doute. Lundi soir à 22h, 140 personnes avaient déjà été secourues.

Lors de la précédente feria, l'an dernier,153 interventions avaient été comptabilisées. Au rythme de 30 à 40 victimes chaque nuit, le bilan s'annonce plus important. Mais sans plus de gravité à l'heure ou nous écrivons ces lignes. "L'activité est en hausse, mais rien de marquant" se félicite Sébastien Vignessoule, commandant de cette caserne spéciale feria.

"Le travail d'équipe porte ses fruits"

Le sous-préfet de Béziers, Pierre Castoldi, confiait lundi soir à France Bleu que l'ambiance à la feria était bonne. Peu d'alcoolémie au volant au regard des nombreux contrôles réalisés, quelques rixes sans conséquences et des tentatives de vols de téléphones. Mais rien de bien grave. Les bagarres sont moins nombreuses. "Cela prouve que le travail des forces de l'ordre est efficace" explique le colonel des sapeur-pompiers Jérôme Bonnafoux. "C'est rassurant après toutes les années traversées de voir qu'aujourd'hui on peut faire la fête en toute sécurité."

Un hôpital de proximité monté sur place

Afin de soulager l'hôpital de Béziers, le choix a donc été fait de prendre en charge sur place les victimes, même les plus graves. "La structure dispose de cinq lits", explique Bertrand Abbal, anesthésiste réanimateur, médecin sapeur-pompier, commandant du SDIS 34. Deux d'entre eux sont réservés aux urgences absolues, les trois autres aux urgences relatives (traumatologies, malaises). C'est donc ici que les premières victimes sont soignées et c'est ensuite qu'un transfert est envisagé si besoin.

Six infirmières et quatre médecins mobilisés dans la nuit

La structure est en mesure de traiter les malaises diabétiques, cardiaques, comme depuis le début de cette feria, ou encore d'intervenir auprès des personnes alcoolisées, des chutes, des accidents, de la circulation et de faire face à d'éventuelles bagarres. À la fin de la feria, le dispositif sera démonté et chaque pompier retournera alors dans sa caserne.

Dispositif secours spécial Feria Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

