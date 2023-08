Béziers candidate pour expérimenter l'uniforme à l'école

En 2014, Robert Ménard, à peine élu maire de Béziers était favorable au port de l'uniforme dans les écoles de Béziers. L'élu ira même jusqu'à les offrir un peu plus d'un millier d'écoliers dans les établissements privés et publics. L'idée était d'atténuer les différences sociales afin de neutraliser l'importance des vêtements de marque. À un mois de la rentrée scolaire, voilà que le débat revient sur la scène politique mais cette fois, c'est une proposition du gouvernement d'Élisabeth Borne. Plus précisément de son tout nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.

Il y a quelques jours, lors de son déplacement dans l'Hérault, Gabriel Attal annonçait à nos confrères de Midi Libre qu'il n'était pas opposé à cette expérimentation, à condition que des communes soient volontaires et "si la communauté éducative d'un établissement" le demande. La ville de Béziers est officiellement candidate à cette expérimentation, comme le confie Robert Ménard à France Bleu Hérault.

"Je ne savais que Gabriel Attal était d'extrême droite, un quasi fasciste !" ironise Robert Ménard

"Quand nous avons proposé ça à l'époque, on disait que c'était le Front national, dans lequel je n'ai jamais milité d'ailleurs, qui allait prendre possession de la ville et de ses écoles. Je me rappelle les cris d'horreur d'un certain nombre de fédération de parents d'élèves et de syndicats d'enseignants. Mais là, je vois qu'on ne les entend pas. Est-ce à dire qu'on avait raison avant tout le monde ? Peut-être. Est-ce à dire que les gens qui à ce moment-là, n'ont même pas voulu entamer le débat se sont trompés et se sont mis le doigt dans l'œil ? Je le pense, ironise Robert Ménard*. Aujourd'hui il y a une crise de l'école. Tout le monde le sait. Tout le monde le reconnaît sauf que quand vous le disiez il y a quelques années, vous étiez une espèce de fou qui était un fasciste potentiel pour pas dire un nazi. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une vraie crise dans l'école. Je n'en fais pas un débat idéologique. Est-ce que ce n'est pas une réponse pragmatique, partielle qui pourrait peut-être avancer, pour calmer un certain nombre de choses ? Essayons, ne soyons pas obtus.*

"Je ne comprends pas pourquoi, il y a un refus d'un certain nombre de gens aussi virulents"

"Je ne suis pas assez naïf pour penser que l'uniforme ou la blouse à l'école va tout régler. Mais elle peut régler partiellement un certain nombre de questions. C'est pas une réponse miracle. D'abord il y a une course à la mode, à l'objet de mode, à la chaussure, qui vaut de l'argent et tout. Et ça gomme en partie les différences sociales. Tout le monde ne sera pas jugé sur la qualité de sa de sa chemise et ce qu'il a dans sa tête. Deuxièmement dans une époque où on est tous obsédés par notre image, peut-être que ça va calmer cette espèce de narcissisme ambiant. Et puis en plus moi je pense que en terme d'hygiène, en terme de sécurité c'est bien mieux pour tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi il y a un refus d'un certain nombre de gens aussi virulents", s'emporte le maire de Béziers.

Emmanuelle Ménard "ravie que Mr Attal ait une position de bon sens"

Le débat de l'uniforme agite régulièrement la classe politique. En début d'année 2023, Brigitte Macron elle-même s'était dite favorable au port de ce vêtement. À l'automne 2022, Emmanuelle Ménard, députée de la sixième circonscription de l'Hérault, avait d'ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens au primaire, collège et lycée mais avait été retoquée. Il en était de même en 2019. Son amendement n'avait pas été suivi.

"Là on ouvre une porte et c'est très bien, dit Emmanuelle Ménard*. Car c'est une manière de lutter contre le harcèlement scolaire. C'est une solution dont pourraient s'emparer les chefs d'établissements des écoles aux lycées pour lutter contre ces problèmes d'habillement. Habillement en général. Ça donne en plus un sentiment d'appartenance aux élèves et leur permettant d'apprendre dans de meilleures conditions*".

"C'est en fait surtout les professeurs qui sont pas favorables, alors que si vous demandez aux familles, elles sont très contentes. À Béziers, il y a des établissements privés (et catholiques) qui imposent la blouse. Mais demandez aux parents, ils sont ravis, que le soir, quand les enfants rentrent de l'école, ils ne soient pas avec de la peinture partout ou des coups de crayon. C'est c'est aussi une question de protection des vêtements."

"L'uniforme n'a que des avantages" selon Emmanuelle Ménard

"Je ne vois aucun inconvénient à l'uniforme et d'ailleurs il y a plein de pays démocratiques dans le monde, où l'uniforme est imposé à l'école. Et ça ne choque personne. Prenez l'Angleterre, les États-Unis, les DOM-TOM. Dans les territoires d'outre-mer français, les enfants qui vont à l'école portent l'uniforme. Pourquoi ce qui est possible dans les territoires d'outre-mer serait problématique et impensable en métropole ?" conclut Emmanuelle Ménard

Les uniformes scolaires n'ont jamais été obligatoires dans l'ensemble de l'enseignement public en France métropolitaine. En revanche, beaucoup d'enfants ont porté la blouse à l'école, principalement pour éviter les taches d'encre quand ils utilisaient la plume et l'encrier, rappelle l’historien de l’éducation Claude Lelièvre, dans son livre L’école d’aujourd’hui à la lumière de l’histoire. Elle a commencé à disparaître dans les années 1960 avec le développement du stylo à bille. Les uniformes, eux, ou la blouse d'uniforme, étaient plutôt portés dans des établissements privés ou certains établissements publics sélectifs comme signe de distinction.

Le nouveau ministre de l’Éducation nationale a par ailleurs promis jeudi dernier d’être ferme sur les abayas (longue robe traditionnelle couvrant le corps) et "implacable" sur le harcèlement scolaire.