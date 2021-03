Béziers dans le top 15 des villes moyennes où il fait bon vivre en France

Selon l'enquête réalisée et publiée le week-end dernier par Le Figaro Magazine Béziers est la 15e ville de moins de 100.000 habitants où il fait bon vivre en France. Narbonne dans l'Aude est 12e dans ce classement, devant Béziers. Quimper en Bretagne est sur le podium suivi de Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques. En Occitanie, Montauban occupe le meilleur classement dans cette catégorie et occupe la sixième place sur 30 villes passées à la loupe.

Pour établir son classement, neuf catégories ont été examinées "pour répondre aux attentes les plus larges des familles", indique le journal. Nous pouvons citer le dynamisme démographique, les performances économiques, les résultats scolaires, l’immobilier, l’offre culturelle, sportive et de loisirs, le cadre naturel, les services de santé, la sécurité ou encore la météo et les transports.

Chaque ville s'est vu attribuer une note sur 20. Béziers obtient la note de 14,78 devant Ajaccio et La Rochelle. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, les métropoles de Montpellier et Perpignan sont respectivement 14e et 29e.

Palmarés Le Figaro Magazine - Le Figaro

