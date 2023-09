Béziers lance les prélèvements ADN des chiens avant de débuter les contrôles des déjections à la fin septembre

Des grandes tentes et des bâtonnets pour prélever la salive sur les allées Paul Riquet, à Béziers. Non, ce n'est pas un stand de tests Covid-19... mais de prélèvement de l'ADN canin ! La ville a lancé ce vendredi, et jusqu'à samedi soir, les grandes opérations pour pister les déjections qui restent par terre dans la rue. Les propriétaires de chiens peuvent venir faire prélever l'ADN de leur animal.

Ils étaient des dizaines de toutous à faire la queue vendredi. C'est le cas de Nathalie, qui a deux chiens : "J'ai pris rendez-vous à 11h30 pour mon mâle, et 13h30 pour ma femelle, raconte-elle. C'est bien organisé, il y a des files d'attente, ça se passe bien !" Les rendez-vous sont programmés tous les quarts d'heure. Des annonces micros sont régulières pour organiser le flux.

Tout est fait en cinq minutes chrono

Plus de 700 personnes ont pris rendez-vous sur ces deux jours, sans même compter les moins prévoyants qui viennent sans réserver. Il faut dire que les prélèvements sont gratuits dans ce centre, contrairement aux cliniques vétérinaires. "Dès qu'ils ont ouvert les créneaux je me suis inscrit, confie Jean-Claude. Ce sera fait !"

Des agents d'accueil vérifient d'abord l'identité des chiens, puis des vétérinaires contrôlent leur puce. Ils réalisent ensuite le prélèvement avec un bâtonnet dans la gueule du chien pendant une dizaine de secondes. "Il n'a pas apprécié, il n'aime pas quand on le touche, sourit Béatrice en sortant avec son bulldog. Mais bon il s'en remettra !"

Tout est fait en 5 minutes. Les maîtres repartent avec une attestation, le passeport ADN sera envoyé d'ici un mois. Passeport qu'il faut donc toujours garder sur soi quand on se balade dans le périmètre du centre-ville, au risque de prendre 38 euros d'amende. Les contrôles vont commencer à la fin septembre.

Le stand de prélèvement reste ouvert ce samedi, de 10h à 19h.

L'entrée du stand de prélèvements sur le parvis du théâtre de Béziers. © Radio France - Thomas Pinaroli

Les files d'attente du stand de prélèvements ADN. © Radio France - Thomas Pinaroli

La ville multiplie les campagnes de communication sur l'ADN canin, comme cette affiche. © Radio France - Thomas Pinaroli

