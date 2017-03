A Béziers, le maire s'offre une campagne à l'américaine pour plus de propreté

A Béziers (Hérault) le maire parodie une célèbre affiche américaine de 1917 pour demander un peu plus de civisme de la part des habitants pour une ville plus propre.

"I want you for US Army", j'ai besoin de vous pour l'armée américaine. Cette affiche date de 1917, c'est une des plus connues de l'histoire des Etats-Unis. Elle marque l'antre en guerre des Américains dans le conflit européen aux côtés des Alliés.

Son auteur, James Montgomery Flagg (1877-1960), a prêté les traits de son visage pour représenter "Uncle Sam" (Oncle Sam), figure traditionnelle des Etats-Unis d’Amérique. En 1917, les Etats-Unis ne sont pas prêts à mener une guerre importante loin de leur territoire. Ils doivent augmenter les effectifs de leur petite armée, qui ignore la conscription. Une grande campagne de recrutement est alors lancée.

A Béziers le maire parodie cette campagne américaine, il reprend le même personnage de l'Oncle Sam avec un slogan citoyen "Béziers plus propre, ça dépend de vous aussi". Il s'agit de sensibiliser les habitants pour un peu plus de civisme dans la rue.

Cette campagne a débuté ce vendredi et va durer 15 jours, elle est présente sur 120 "sucettes" et 35 panneaux 4x3.

En trois ans à Béziers, on est passé de 115 à 175 agents sur la propreté, 20 % de plus. Depuis 2014, la ville a investi 500 000 euros pour le nettoyage des rues.

Espérons qu'elle sera plus efficace que la campagne américaine à l'époque, 15 000 volontaires seulement avaient répondu à l'appel de l'armée américaine, le gouvernement avait ensuite eu recours à la circonscription dès le mois de mai 1917 pour renforcer ses troupes.