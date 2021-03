Béziers - Paris-Beauvais en avion, c'est reparti pour un tour

Le trafic aérien entre le Biterrois et Paris-Beauvais reprend à compter de ce dimanche 28 mars. Il était interrompu depuis le début du mois de janvier à cause de la crise sanitaire. Seulement deux vols par semaine sont prévus pour l'instant au départ de l’aéroport Béziers Cap d'Agde les mercredis et dimanches. Mais dés juillet, les rotations vont s'intensifier et retrouver un rythme régulier. Les vols vers la capitale sont assurés par la compagnie Ryanair.

La reprise des autres vols est prévue progressivement au cours des prochains mois. D'abord Manchester en mai, puis en juin : Bruxelles Charleroi et Düsseldorf ; Londres Stansted, Londres Luton, Bristol et Edimbourg.

Cet été 2021, l'aéroport table sur vingt rotations hebdomadaires. C'est l'équivalent de 80 % de l'activité de 2019, année record en terme de fréquentation. Comme tous les aéroports, celui de Béziers Cap d'Agde a été fortement impacté par la crise sanitaire. 58.000 voyageurs ont été accueillis en 2020 contre les 290.000 espérés.

Pour voyager, les passagers, au départ comme à l’arrivée, doivent observer des dispositions sanitaires spécifiques en fonction des pays et des destinations précise l’aéroport dans un communiqué. Pour obtenir toutes les précisions utiles, les passagers peuvent se rendre sur le site de la compagnie. Des tests antigéniques aléatoires pourront être effectués sur l’aéroport par les autorités compétentes.

Concernant les dispositions particulières liées à la situation sanitaire, les services de l’aéroport sont pleinement mobilisés pour garantir la sécurité des voyageurs et faire respecter les mesures barrières : port du masque obligatoire dans l’aérogare et dans les avions, gel hydroalcoolique à disposition, marquage au sol et panneaux plexiglas pour assurer la distanciation physique.

Réservations et renseignements sur www.ryanair.com ou www.beziers.aeroport.fr.