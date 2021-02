Béziers, première ville de l'Hérault à être équipée d'une Borne de Buralistes

Depuis quelques années les 24.000 buralistes français multiplient et diversifient les services de proximité dans leur commerce pour leur permettre d'exister. C'est parfois le dernier commerce ouvert dans les hameaux les plus reculés créant du lien, là ou le service public a fui. Depuis quelques mois, une nouvelle borne a fait son apparition au milieu des livres et de jeux de grattage entre autres. Cette Borne du buraliste permet grâce à son écran tactile, non seulement d'acheter, réserver et imprimer un billet de train, mais aussi faire sa demande de carte grise.

Dans le département de l'Hérault, le tout premier équipement de ce genre a été installé en décembre dernier, à Béziers dans le bureau de tabac du Pont-Neuf, dans un quartier populaire, à l'entrée de la ville en arrivant de Narbonne.

La borne est équipée d'un écran tactile. Si besoin, le buraliste peut guider le client dans sa démarche. "Il y a toujours quelqu'un de disponible" explique Amandine Dumont la buraliste. Elle a repris ce commerce en 2018.

''C'est un bénéfice pour nos clients. Cette borne intrigue. Nous avons déjà eu plusieurs demandes'' dit Amandine

D'autres communes équipées dans le Biterrois avant cet été

45 Bornes sont aujourd'hui en service en France. Le déploiement se poursuit. Une cinquantaine d'équipements sont en test. Au premier semestre 2021, une borne sera installée à Cazouls-lès-Béziers, Vendres, Villeneuve-lès-Béziers, Montpellier, Paulhan.

La Borne du buraliste permet aussi de souscrire à une assurance multirisques habitation ou encore scanner et envoyer un document même si l'expéditeur ne possède pas de mail.

"C'est une manière pour les buraliste d'apporter des services supplémentaires à leurs clients mais c'est aussi un gain financier pour eux" explique Anne-Sophie Perrachon la directrice de la société Proxigital. "Le professionnel touche une commission à chaque fois qu'un acte est réalisé." Nous sommes sollicités par de très nombreux buralistes en zone rurale, mais aussi urbaine. Le marché est tout nouveau.

''Nous sommes présents dans des communes de 1.500 à 400.000 habitants'' dixit Anne-Sophie Perrachon la directrice de la société Proxigital.

Cette borne est équipée d'un terminal pour régler, notamment son billet. Chaque borne est en mesure de présenter des services différents "payer la cantine de ses enfants, régler ses impôts, n'importe quel service est envisageable'' rajoute Anne-Sophie Perrachon. "Il faut pour cela passer des conventions avec les organismes".

Un écran tactile pour faire son choix et se laisser guider

Alain, âgé de 72 ans a testé cette borne.''Il est ravi''