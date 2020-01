Biard, 11e ville de moins de 2.000 habitants où l'on vit le mieux en France

Biard, France

Le Journal du Dimanche publie un palmarès exclusif : celui des villes et villages où l'on vit le mieux. Un classement réalisé après deux ans de travail sur les 34.841 communes de France par l'association des villes et villages où il fait bon vivre. Dans le top 50 des villes de moins de 2.000 habitants, une ville du Poitou : Biard, au porte de Poitiers, est 11e.

"C'est la ville à la campagne, on a tout ce qu'il faut"

Au bar-tabac de la ville, ce dimanche matin, la nouvelle réjouit les habitants : tous sont unanimes pour dire que, oui, il fait bon vivre à Biard. "Il y a tout ce qu'on veut à proximité : on peut se garer facilement, il y a des commerces, des médecins, Poitiers est à cinq minutes en voiture". Et en plus de cet accès aux commerces, les habitants pointent le plaisir d'avoir les sentiers de la Boivre tout près de chez eux. "On a la ville à la campagne !".

Le maire de la ville, Gilles Morisseau, n'a pas été contacté pour cette enquête. Il est évidemment ravi et fier du classement :

Ça reflète l'état d'esprit biardais, la façon qu'on a de vivre ensemble. On n'est pas une cité dortoir

A Biard,tous les commerces de bases sont accessibles. © Radio France - Marie Dorcet

Huit catégories, 182 critères officiels

Pour cette enquête, l'association s'est basées sur 182 critères fournis par l'Insee et les organismes étatiques, répartis en huit catégories : qualité de vie, sécurité, transports, commerce et service, santé, éducation, sports et loisirs, solidarité. "On matche toutes les cases" plaisante le maire.

En tête du classement, c'est Annecy qui parade du côté des villes de plus de 2.000 habitants, suivie de Bayonne et La Rochelle. Pour les villes de moins de 2.000 habitants, Peltre, en Moselle, est premier.