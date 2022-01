Biard 13ème village de France où il fait bon vivre

Le Journal Du Dimanche livre son top 50 des villes et villages de France où il fait bon vivre. Les villes du Poitou brillent par leur absence de ce top 50 : Poitiers est 68ème (et gagne 25 places) Niort est 79ème, Châtellerault 272ème. En tête on retrouve Angers, Annecy, Bayonne et la Rochelle. Du côté des villages, seul Biard sort du lot avec une 13ème place, aucun autre village de la Vienne n'a les faveurs du classement côté Deux-Sèvres on retrouve péniblement Sciecq en 276ème position et Bessines en 336ème.

Ce sont des données publiques en fait, ce n'est pas une enquête

Alors forcément Gilles Morisseau, le maire de Biard ne boude pas son plaisir:" Bien sûr je suis très fier, et ce dimanche matin, j'ai pas mal de coups de téléphone d'administrés ou des membres du conseil municipal pour me parler de ça, après j'ai essayé de comprendre ce classement ce sont des données publiques en fait, ce n'est pas une enquête ou un sondage. Une compilation de données sur la qualité de vie, la santé, la sécurité, le commerce, les transports ou encore l'éducation. Biard, de part sa situation géographique, "matche" avec beaucoup de ces critères. Alors il y a aussi une explication Biard est tout juste sous la barre des 2.000 habitants pour appartenir au classement des villages, le jour où on sera au dessus des 2.000 on passera alors dans le classement des villes et là on sera forcément beaucoup plus loin" souligne avec lucidité Gilles Morisseau.