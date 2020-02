Biarritz : le 4L Trophy s'élance vers les dunes du Maroc

La 23ème édition du 4L Trophy s'élance mercredi de Biarritz jusqu'à demain, midi. Au total, 1100 voitures et plus de 2000 participants au départ de ce rallye-raid humanitaire.

C'est devenu une tradition. Durant quelques jours à la fin de l'hiver des drôles de voitures circulent sur les routes du Pays Basque. Des Renault 4 L de toutes les couleurs marquées de mille et une publicités et numéros de course.

Cette année, on dénombre 1100 voitures et plus de 2000 participants, pilotes et copilotes au départ de ce rallye-raid humanitaire. Le parc technique se situe à la Halle d'Iraty. Les départs sont lancés durant deux jours ! Ils ont commencé mercredi matin pour s'achever demain à midi.

Un rallye vraiment écologique ?

Les participants viennent de toute la France car l’événement a du succès. Mais il commence à provoquer un questionnement chez les spectateurs. Interrogations sur les conséquences écologiques d'un tel déplacement mécanique vers le Maroc. L'entreprise dure 12 jours sur 6000 kilomètres, de Biarritz jusqu'à Marrakech.

Le but n'est pas d'arriver le premier mais de transporter des fournitures scolaire aux enfants. Des cahiers, des stylos, achetés grâce aux sponsors de chaque équipage.