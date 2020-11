Afin de contourner le confinement et les interdictions de se baigner et de surfer, certains médecins biarrots ont prescrit des ordonnances, avançant les bienfaits de ces pratiques sportives. La police a donc renforcé ses contrôles.

Biarritz : des médecins prescrivent des ordonnances pour permettre surf et baignade, la police enquête

Les surfeurs et les baigneurs dans le collimateur de la police de Biarritz. Depuis le début du confinement, nombreux sont ceux qui bravent le confinement et pratiquent leur sport favoris au large des plages de la cité impériale. Depuis le 30 octobre, toutes activités nautiques sont en effet interdites à moins de 300 mètres de la plage... sauf dérogation, "pour les sportifs de haut niveau, donc les surfeurs", par exemple, rappelle le commissaire de Biarritz, Olivier Martinez.

Des médecins accusés de complaisance

Des attestations pour sportifs de haut niveau et pour raisons médicales se sont, comme par miracle, multipliées ses derniers jours. Certains médecins sont montrés du doigt et accusés de complaisance. Parmi eux, l'élu d'opposition, Guillaume Barucq. "Le sport sur ordonnance, ça ne se prescrit pas n'importe comment, ça se prescrit comme un médicament, avec une activité, une fréquence, une durée, et surtout ça se prescrit pour un motif bien identifié", se défend-il.

Guillaume Barucq ajoute que le surf est aussi une thérapie pour le corps et l'esprit. Ce que confirme Loulou, une surfeuse de 22 ans : "J'habite à 200 mètres de la plage, je vais à la plage tous les jours, j'en ai besoin sinon je pète un câble", explique-t-elle en souriant.