La plage de Marbella de nouveau à la une. La mairie de Biarritz veut y conforter la falaise et ajouter une promenade au dessus. Un premier projet avait été retoqué l'été dernier après la mobilisation de l'association "sauvons Marbella".

Biarritz, France

Du nouveau à propos de Marbella. La mairie de Biarritz tient à conforter la falaise qui domine la plage. Conforter et ajouter une promenade passant au dessus. Or, c'est la manière et les moyens mis en œuvre qui heurtent "sauvons Marbella".

L'été dernier l'association avait obtenu la révision d'un premier projet. La mairie proposait à "sauvons Marbella" de participer à la conception d'une nouvelle mouture. Six mois plus tard, le président de "sauvons Marbella", Julien Paullet, a découvert un nouveau projet municipal par hasard lors d'une réunion avec la mairie.

Julien Paulet, président de l'association "sauvons Marbella" © Radio France - Jacques Pons

Selon "sauvons Marbella" la partie nord de la plage pourrait disparaitre Copier

La plage nord de Marbella serait recouverte par des enrochements dans un nouveau projet municipal © Radio France - Jacques Pons

Un pré-projet présenté déjà dans le mensuel municipal de Biarritz en septembre dernier (pages 22 et 23)

Contactée cette semaine, la mairie de Biarritz affirme travailler toujours sur ce projet. Projet présenté le 24 janvier prochain aux riverains de la plage.