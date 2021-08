Biarritz : la pharmacie de la Négresse change de nom

La pharmacie "La Négresse" ne s'appellera plus ainsi. Le propriétaire a décidé de changé de nom, une décision que salue l'association "Mémoire et Partages" qui dénonce depuis des années la dénomination du quartier.

Le responsable local de l'association "Mémoire et Partages" n'en revenait pas. La semaine dernière, alors qu'il allait chercher des médicaments dans cette pharmacie, Galery Gourret Houssein en profite pour interroger les responsables sur pourquoi ils ne changeaient pas le nom. "Mais c'est fait, vous n'avez pas vu ?" lui aurait on alors répondu.

En effet, il y a quinze jours, la pharmacie a fait recouvrir la partie "de la Négresse" de sa devanture. "Et nous allons changer d'ici la fin de l'année" explique Thierry Ramon, propriétaire de la pharmacie depuis 15 ans. "On veut arrêter toutes ces polémiques. On a autre chose à faire que de se battre sur ce nom là". En effet, le propriétaire de la pharmacie recevait régulièrement des menaces à ce sujet_. "On s'est fait menacer au téléphone, menacés de mort, je trouve que ça a quand même un petit peu loin, donc on a décidé de change_r".

L'association Mémoire et Partages autour de Karfa Diallo et Galery Gourret Houssein saluent le changement de nom de la pharmacie de la Négresse à Biarritz © Radio France - Anthony Michel

Une décision que salue donc l'association "Mémoire et Partages" qui avait lancé une procédure devant le tribunal administratif de Pau pour faire changer le nom du quartier. Son représentant local Galery Gourret Houssein, se satisfait du changement de nom "En le découvrant, j'étais très content que soient enlevés les mots ridicules de "la Négresse". Une étape supplémentaire pour le président de l'association basé à Bordeaux, le conseiller régional Karfa Diallo: "Pour nous, ça représente très clairement une évolution qu'il faut lier au réveil de la mémoire de l'esclavage, de la traite des Noirs et de la conscience que nous avons des symboles du racisme sur l'espace public".

Le propriétaire de la pharmacie ne sait pas comment s'appellera désormais son établissement, il aimerait réfléchir à ce nouveau nom avec les habitants du quartier.