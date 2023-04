Biarritz : le chantier de réhabilitation de la Ville rose a débuté

Une ruine. Aussi emblématique soit-elle, la Villa rose ne passait pas inaperçue pour tous les passants de la plaine d'Aguiléra. La bâtisse du 19e siècle, laissée à l'abandon depuis une quinzaine d'années, subissait année après année et de plein fouet, les conséquences de la pluie et les infiltrations, de quoi en faire un bâtiment à la ruine. Aussi, depuis plusieurs semaines, le chantier de sauvetage du lieu a débuté. Les travaux qui doivent durer jusqu'en octobre 2023 porteront sur le clos, le couvert et la structure du bâtiment.

Du sous-sol au second étage, les 240m² sont dans un état de délabrement très avancé. La Villa Rose est "infestée par les termites, d'autres insectes xylophages et attaquée par la mérule, un champignon qui fait de gros dégats. Pour s'en débarrasser, il va falloir des traitements spécifiques à base de vapeur d'eau pour brûler le champignon", détaille Isabelle Joly, l’architecte du patrimoine en charge du dossier pour le compte de la Ville.

La mérule a attaqué les murs de la bâtisse © Radio France - Stéphane Garcia

La semaine prochaine va débuter une phase de désamiantage dans la Villa rose : les dalles au sol, les conduits, l'enduit sur les murs. Avant dans un second temps : tout rendre étanche, refaire les boiseries, traiter les bois et maçonneries, rénover la toiture et changer les menuiseries extérieures, ravaler la façade et renforcer les planchers fragilisés.

Depuis 2003, l'édifice était compris dans le périmètre du bail emphytéotique administratif signé entre la commune et la club professionnel du Biarritz Olympique. Selon les dispositions du contrat, le locataire était tenu d’assurer son entretien. L’obligation n’a pas été respectée, a jugé la Ville qui a donc récupéré la bâtisse après un vote lors d'un conseil municipal en juin 2022.

Le plancher du deuxième étage a été fragilisé © Radio France - Stéphane Garcia

Le coût des travaux est évalué à 590 000 euros. "On était arrivé à la dernière limite pour intervenir, celle où l’on pouvait encore faire quelque chose". Reste à savoir quel sera l'usage de la future Ville rose, rénovée. "Il n’y a pas de destination fléchée. Ça peut être destiné à une clientèle premium pour le club pro, des locaux associatifs, un restaurant, une maison services de quartier, voire des usages mixtes avec des salles de réunions ouvertes aux riverains. Tout est ouvert", répond Maider Arosteguy. Les aménagements intérieurs seront adaptés en fonction.

Les travaux dans l'une des pièces du premier étage © Radio France - Stéphane Garcia

La rénovation de la Ville Rose, première pierre de l'aménagement de quartier d'Aguiléra , qui doit s'étaler dans les dix prochaines années.