Des cris et des noms d'oiseaux. Une centaine de manifestants, réunis devant le commissariat de Biarritz ce vendredi, ont haussé le ton face au Maire Michel Veunac afin de dénoncer la nouvelle politique de stationnement. Ils critiquent la hausse des tarifs. Michel Veunac promet des améliorations.

Biarritz, France

C'est dans le froid de ce mois de février qu'une centaine de manifestants se sont rassemblés ce vendredi devant les locaux du commissariat de Biarritz pour dénoncer la nouvelle politique de stationnement payant. Désormais, en centre ville les parkings de surface sont tous payants même en dehors des périodes estivales. Il n'y a plus d'abonnements spécifiques, qui faisaient le bonheurs des commerçants et des professionnels, et c'est désormais une société privée (filiale du groupe Vinci) qui pénalise les contrevenants.

Michel Veunac chahuté

Le maire centriste de Biarritz Michel Veunac a quitté sa mairie toute proche afin de venir discuter avec les commerçants mais aussi les policiers, qui eux aussi doivent utiliser les parkings pour aller travailler, réunis à la demande du syndicat Alliance. Pendant de longue minutes, les échanges ont été rugueux et les noms d'oiseaux ont volé.

Michel Veunac promet des améliorations, notamment pour aider les employés des commerces dont les revenus ne supportent pas très bien les hausse tarifaires.