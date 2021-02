Biarritz : le Rocher de la Vierge fermé pour travaux après la tempête Justine

Impossible de se rendre au Rocher de la Vierge à Biarritz jusqu'à nouvel ordre. Les services techniques de la Ville ont découvert après le passage de la tempête Justine qu'un bout de roche s'est désolidarisé sous l'esplanade, ce qui a entraîné la fermeture du site. Des travaux vont avoir lieu pendant au moins un mois.

Décollement d'un bout de roche

"Il y a eu un décollement de la dalle qui se situe après le tunnel sous la statue de la Vierge, avec un trou visible qui permet de voir la mer en dessous" explique Michel Laborde, en charge des travaux, de l'aménagement du littoral et de la voirie à la mairie de Biarritz. Un bout de roche d'environ 50m3 s'est désolidarisé. Résultat, le lieu doit être inspecté à nouveau cette semaine par des cordistes qui vont descendre sous le rocher pour examiner précisément les dégâts, avant de démarrer les travaux.

Un bout de dalle s'est décollé après le tunnel laissant apparaître la mer. - Mairie de Biarritz

"Il n'y a pas de risque d'effondrement" — Michel Laborde, adjoint à la mairie de Biarritz

"Nous allons devoir continuer à projeter du béton là où il y a les principales dégradations, et inspecter un peu plus parce qu'on a aperçu des fissures qui nous posent question. On va devoir intervenir essentiellement en période de marée basse et on a besoin de faire travailler les gens pendant au moins un mois." Le chantier, qui sera installé derrière le Monument aux Morts, doit démarrer la semaine prochaine.

Des inspections récurrentes

"Nous savons qu'il y a un certain nombre de tempêtes en hiver et il faut tout le temps inspecter, parce que la houle est très forte dans un endroit très peu protégé. On a déjà connu ça l'année dernière par exemple." explique Michel Laborde.