Biarritz: les futurs travaux sur la plage Marbella font polémique

Un collectif "Sauvons Marbella" vient de se créer pour s'opposer au projet de travaux initié par la municipalité pour prévenir de l'érosion.

En quelques jours, la page Facebook du collectif Sauvons Marbella a été "aimé" plus de 7000 fois. Sur cette page, un collectif de surfeurs, lèvent le poing et s'exclament "Sauvons Marbella".

Leur inquiétude, ce sont les futurs travaux qui doivent débuter en septembre le long de la plage Marbella à Biarritz. Des travaux qui visent à prévenir de l'érosion sur notre littoral. Il s'agirait de renforcer la côte Le collectif dénonce en particulier une certaine absence d'information et de communication sur le sujet, et se fient à un article paru dans le magazine municipal montrant une photo après les travaux où on peut voir une promenade bétonnée. Pour Julien Paulet, l'un des porte parole du collectif, "préserver de l'érosion, on est à 100% d'accord, mais bétonner une promenade et ronger un bout de plage et un spot de surf, c'est non".

Les membres du collectif s'appuient sur cette photo pour dénoncer le futur projet

Un appel qui résonne d'autant plus qu'il a été relayé par l'association Surfrider Foundation. Dans un communiqué, l'association explique avoir s'être "rapprochée de la mairie mais n’a pas eu accès aux études préalables au projet". Son directeur, Stéphane Latxague, espère "davantage de transparence dans ce dossier" et pouvoir "faire partie du processus décisionnel". En outre Surfrider Foundation dénonce l'absence dans cette affaire "alternative technique malgré les risques avérés notamment sur la pratique du surf".