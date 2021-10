Biarritz : les militants d'Alda lèvent leur occupation d'un logement loué sur Airbnb

Fin d'occupation des militants d'Alda à Biarritz pour le logement loué sur Airbnb situé au 19, Perspective la Côte des Basques, près de la plage du Port vieux. L'association basque, qui occupait illégalement logement depuis une semaine, a annoncé la décision ce samedi dans un communiqué après avoir tenu une assemblée générale. Selon Alda, le propriétaire du logement "a réalisé toutes les démarches pour le régulariser", notamment la demande de numéro d'enregistrement qui n'était pas présent sur l'annonce. Ce numéro obligatoire pour les meublés touristiques permet une officialisation de la location temporaire, afin de contrôler le versement de la taxe de séjour notamment.

Le mouvement indique également s'être entretenu avec des représentants de la plateforme Airbnb mais aussi la maire de Biarritz Maider Arostéguy et d'autres élus pour leur faire part de leurs revendications. La mairie précise qu'elle va étudier en interne la possibilité ou pas de porter plainte contre la plateforme Airbnb pour publication d'annonce sans numéro d'enregistrement. Des mesures seront précisées prochainement.

Airbnb dit vouloir "travailler avec Biarritz"

De son côté, la plateforme Airbnb, contactée par France Bleu Pays Basque, ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet précis de ce logement occupé par Alda. Elle affirme qu'elle "collecte et reverse automatiquement la taxe de séjour dans plus de 29.000 communes en France, et ce, depuis 2018. Cette procédure est automatique : elle s’applique à chacune des transactions effectuées via Airbnb pour un logement loué en France, qu’il dispose ou non d’un numéro d’enregistrement." Airbnb affirme avoir reversé en 2019 plus de 295.000 euros à la mairie de Biarritz pour le règlement de la taxe de séjour, et vouloir rendre l'enregistrement des meublés touristiques obligatoire dans la commune, comme ce sera le cas "dès le 7 décembre à Anglet et Bayonne."

Une nouvelle manifestation sur le problème du logement au Pays Basque est prévue à Bayonne le samedi 20 novembre à 15 heures.