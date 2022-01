Jean-Baptiste Aldigé, le président, et une trentaine de supporters du Biarritz Olympique se sont rassemblés devant le casino Bellevue où se déroule un conseil municipal dédié notamment à l'aménagement du stade Aguilera. Tensions toujours aussi vive entre le président du club de rugby et la mairie.

Biarritz Olympique : Plus d'eau chaude à Aguiléra, Aldigé et les supporters remontés au conseil municipal

A Biarritz, il n'y a plus un jour sans passe d'arme entre le club de rugby du Biarritz Olympique Pays Basque (BOPB) et la mairie. Ce lundi 31 janvier, le président du club Jean-Baptiste Aldigé, et la mairie sur leur compte officiel, se sont échangés force mails et amabilités, après que la mairie a décidé de ne plus payer pour l'eau chaude du club. Une nouvelle qui arrive pile le jour du premier conseil municipal de l'année.

Le financement du stade Aguiléra en débat

Ce lundi soir, les conseillers débattent du stade Aguiléra. Un désaccord existe sur le financement du parc Aguilera où se trouve le stade de rugby et les installations utilisées par le club rouge et blanc. Jean-Baptiste Aldigé et une poignée de supporters du club se sont réunis ce devant le casino Bellevue ou se déroule la réunion où le sujet est évoqué par Maider Arostéguy. Une réunion à huis clos et sans public, pour cause de mesures sanitaires.

Les supporters dénoncent une "déclaration de mort du club" © Radio France - Paul Nicolaï

Dans cette affaire, qui rythme la vie de la cite impériale depuis de longs mois, tout est une question de chiffres. Le dernier projet d'aménagement de la plaine d'Aguilera en date, est de l'ordre de 30 million d'euros. Jean-Baptiste Aldigé et la société de conseil financiers de la famille Gave, propriétaire du club, affirmaient s'engager pour la moitié de cette somme. Les 15 millions restants devaient être apportés par la ville. Mais il y a quelques jours, elle a décidé de transférer et de financer à hauteur de 8 millions d'euros, le centre d'entrainement dans le quartier du Polo, et non plus à Aguilera. Pour Jean-Baptiste Aldigé c'est un désaveu. Le président du club dénonce une "élue qui ne cesse de changer d'avis". Devant ses supporters le patron du club a estimé que Maider Arostéguy "sera battue lors des prochaines élections municipales" de 2026.