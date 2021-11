Biarritz Olympique : nouvelles passes d'armes entre Jean-Baptiste Aldigé et la mairie au sujet d'Aguiléra

Maintenant, des actes. C'est en somme le message qu'a tenté de faire passer Jean-Baptiste Aldigé, le président du Biarritz Olympique Pays Basque, avant la rencontre de ce samedi gagnée contre le Stade Français, auprès de la Ville, en prenant à témoin les supporteurs rouge et blanc présents à Aguiléra. Placés aux différentes entrées du stade, des bornes avec à disposition, des milliers d’exemplaires des échanges entre Jean-Baptiste Aldigé et Maider Arosteguy de la semaine qui venait de s'écouler.

D'abord, le premier, appelé "accord mairie de Biarritz/BOPB, non publié, le 23 novembre 2021". Texte dans lequel les deux parties évoquent un projet Aguiléra ficelé, 30 millions d’euros, dont 15 d’argent public, le reste revenant aux actionnaires privés comme vous le détaillait France Bleu Pays Basque. "Tout supplément sera supporté par la SAS BOPB." Par ailleurs, le document évoque des études préliminaires débutées "pour un début de travaux en juin 2022 et une livraison du projet en juin 2024, suivant un phasage permettant la continuité d'exploitation du stade." Ce premier échange se termine par une déclaration conjointe de Jean-Baptiste Aldigé et Maider Arosteguy, se félicitant de la décision. "Un jour historique pour le club, la Ville et tous ceux qui aiment les couleurs rouge et blanche", pour le premier. "Le BOPB fait partie du patrimoine de Biarritz" pour la seconde.

Des milliers d'exemplaires de ces échanges étaient disponibles aux différentes entrées d'Aguiléra ce samedi © Radio France - Stéphane Garcia

Cette annonce était-elle prévue en début de semaine, comme la date du document sur le tract le laisse penser ? Est-ce que la direction du club biarrot veut forcer la main à la mairie avec ce document ? Sollicitées, la Ville de Biarritz et Maider Arostéguy n'ont, pour l'heure, pas répondu.

En attendant "une déclaration commune"...

Dans le deuxième courrier, daté du mercredi 24 novembre, la maire de Biarritz, Maider Arosteguy se dit favorable "à la réalisation" du projet "ainsi que celle d'un centre de formation". Précisant : "je vous confirme que vous pouvez engager les études afin que les travaux puissent démarrer à la fin de la saison 2022."

Mais dans un dernier mail adressé le vendredi 26 novembre à la maire de Biarritz, Jean-Baptiste Aldigé nuance et alerte l'édile. "Le montant de ces études de 500.000 euros représente un pourcentage du coût total de 30 millions pour la SASP, maitre d'œuvre et donc débiteur... je ne peux engager à ce jour ma société [...] tant que je n'ai pas reçu les garanties de votre part." Le président du directeur du BOPB se dit disposé pour réaliser "une communication commune, prévue jusqu'alors en ce début de semaine". Prise de paroles chiffrée sur l’engagement de la structure privée comme des collectivités (mairie, région de Nouvelle-Aquitaine, département des Pyrénées-Atlantiques, Communauté d'Agglomération du Pays Basque et autres organismes).

L'objectif de toute l'opération est la rénovation du stade, la réalisation d'une nouvelle pelouse, la construction du centre de formation et d'entrainement et la remise en l'état de la Villa rose.