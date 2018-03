Biarritz, France

C'était une figure du Biarritz Olympique Pays Basque. Une figure historique. Pierre Bousquier était au club depuis près de 20 ans.

Victime d'un malaise cardiaque à Aguilera ce vendredi matin, pris en charge par le SAMU, il est décédé à l'hôpital de Bayonne. Il avait 45 ans.

Un proche de Serge Blanco

Pierre Bousquier avait grandi professionnellement au contact de Serge Blanco et de Marcel Martin. Il a tout connu de l'équipe des rouges et blancs : les titres, les grands rendez-vous européens mais aussi les difficultés sportives et financières.

Pierre Bousquier était salarié du Biarritz Olympique. Il faisait parti de ceux qui s'inquiétaient de l'avenir du club.

J’apprends avec consternation le décès de Pierre Bousquier, qui m’attriste profondément. Pierre a été un grand serviteur du Biarritz Olympique, il s’est donné totalement pour son club. Je salue son engagement exemplaire et adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches. — Michel Veunac (@MichelVeunac) March 30, 2018

Pierre Bousquier (2è à droite) lors de la présentation du match amical entre la Real Sociedad et l'AS St Etienne l'été dernier à Aguilera © Radio France - Oihana Larzabal

L'ensemble du club présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Pierre Bousquier, ainsi qu'au @BOPBweb. — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) March 30, 2018