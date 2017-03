Biarritz Olympique - Pro D2 : la course aux demi-finales est lancée

Après une semaine de pause, le championnat de Pro D2 reprend ses droits. A l'occasion de la 25e journée le Biarritz Olympique reçoit Albi. Une rencontre contre un mal-classé qui doit permettre aux Biarrots de lancer leur sprint final de la meilleure des manières.

La semaine de trêve a été studieuse à Biarritz après la claque reçue à Carcassonne lors de la dernière journée : la deuxième défaite la plus lourde de la saison pour le BO, après celle de Dax, fin octobre. Les Biarrots veulent repartir du bon pied et notamment retrouver leur défense, si friable dans l'Aude. D'autant que jusqu'à la fin de la saison, la marge de manœuvre sera extrêmement réduite, le BO cinquième et pour le moment en position de barragiste, se sait sur un siège éjectable en cas de faux-pas.

L'encadrement biarrot a procédé à cinq changements dans le XV de départ par rapport à l'équipe qui avait débuté à Carcassonne. A noter, les titularisations du jeune Robinson Caire et de Saimoni Vaka aux ailes.

#BOSCA

Retrouvez la composition de l'équipe face au @SCA_OFFICIEL

Venez encourager nos BOys en tribunes demain 20h00 à Aguiléra!

Aupa🅱️🅾️ ! pic.twitter.com/oVoKOg9wHr — Biarritz Olympique (@BOPBweb) March 23, 2017

Albi, quatorzième au classement, avec un seul point d'avance sur la zone de relégation, se bat pour survivre en Pro D2. Les tarnais qui au delà du sportif, traversent une période compliquée en interne : Vincent Clément qui coachait l'équipe depuis un mois, a décidé de jeter l'éponge. Un départ sans doute précipité par l'annonce, cette semaine, d'un nouveau staff pour la saison prochaine.

Découvrez la compo de l'équipe Jaune et Noire qui se déplacera demain à Biarritz ! Coup d'envoi à 20h ! #BOSCA #ALLEZALBI @BOPBweb pic.twitter.com/PdFr7QgZMR — SC ALBI OFFICIEL (@SCA_OFFICIEL) March 23, 2017

► Suivez Biarritz Olympique / SC Albi ce vendredi 23 mars 2017 en direct sur France Bleu Pays Basque dès 19h30