Biarritz s'attaque au trésor des locations saisonnières type Airbnb

Un million d'euros ! C'est ce qu'a rapporté la taxe de séjour reversée par la plateforme de locations saisonnières Airbnb en 2022 à la ville de Biarritz. Une somme record, en très nette augmentation par rapport à l'année précédente et qui contribue pour beaucoup à la hausse (+ 0,8M€) des recettes de la taxe de séjour. Sachant que cette dernière s'élevait l'an passé à 2,6M€ dans les caisses biarrotes, c'est peu dire que ces logements touristiques constituent désormais une manne financière importante pour la municipalité. Et pourtant, en application de la nouvelle règlementation de la communauté d'agglomération pays basque (CAPB) dite "mesure compensatoire", entrée en vigueur le 1er mars dernier, Biarritz s'apprête à réduire drastiquement ces locations.

Mises en demeure avant la justice

Face à la crise du logement au Pays Basque, et au déficit abyssal de locations à l'année, la CAPB a en effet décidé de limiter et décourager les locations saisonnières de meublés touristiques de courte durée, qui ont explosés avec l'avènement des plateformes en ligne, encouragées par une fiscalité plus favorable. Désormais, dans 24 communes dites en "zone tendue", les propriétaires qui souhaitent affecter un logement en location saisonnière doivent transformer un local équivalent et le mettre en location à l'année.

La mesure est entrée en vigueur au 1er mars, mais nombre de propriétaires semblent vouloir s'en affranchir. À Biarritz, ce sont près de 1.000 meublés touristiques qui ont été identifiés par la municipalité comme étant en infraction. Un courrier va être envoyé à leurs propriétaires dans les prochains jours pour les mettre en demeure. "Ensuite, affirme Maud Cascino, l'adjointe au maire en charge de l'urbanisme, nous passerons à la saisine du tribunal pour ceux qui ne se mettraient pas en régularisation."

Des dérogations possibles ?

Biarritz a été récemment interpellée par l'association militante Alda qui a i nvesti symboliquement l'un de ces logements en infraction . La Ville a choisi, pour contrôler la mise en application de la mesure de compensation, de conserver son autonomie plutôt que de la confier aux services de la CAPB. Mais la mairie assure que le travail sera fait. Un agent est dédié à cette fonction et sera prochainement assermenté. Il aura la possibilité d'effectuer des contrôles sur site. « Même si cela parait, pour certains biarrots, très très dur, il fallait frapper un grand coup sur l’arrêt de cette industrialisation du logement saisonnier. Je pense que le message est passé", veut croire la maire, Maïder Arostéguy, qui estime que sa ville qui a accueilli 3,1 millions de visiteurs l'été dernier, soit 1 million de plus qu'à l'été 2021, est aujourd'hui victime de sur-tourisme.

Toutefois, la première magistrate biarrote souhaite des assouplissements au règlement à l'avenir. Elle milite auprès du président de l'agglomération, Jean-René Etchegaray, pour que certains locaux puissent bénéficier de dérogations à des conditions précises. "Je pense qu’il faudra étudier l'élargissement du concept de location saisonnière lorsqu'il s'agit d'une maison de famille qui existe depuis très longtemps et que les enfants n'ont d'autre choix que faire de la location saisonnière pour garder cette etxe (maison) familiale et ne pas la vendre à des gens de l’extérieure. »