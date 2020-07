Biarritz : un nouveau président et une nouvelle orientation pour les golfs

Un nouveau président pour la société d'économie mixte des Golfs de Biarritz a été nommé à l'issue du conseil d'administration du vendredi 24 juillet. Il s'agit de Jean-Philippe Gérardin, biarrot et golfeur et fondateur du service événementiel de la compagnie Nike. Un nouveau président qui sera bénévole, il a refusé l'indemnité auquel il aurait pu prétendre.

Jean-Philippe Gérardin a pu présenter sa vision pour l'avenir des golfs de Biarritz. Pendant sa présidence, il entend faire avancer trois points en particulier: développer le centre d'entraînement d'Ilbarritz, les deux golfs au niveau international, et engager les golfs sur une démarche éco-responsable.

"Les golfs ce sont des vaisseaux amiraux qui peuvent aider l'économie locale", Jean-Philippe Gérardin, président de la société des Golfs de Biarritz

Un projet dans lequel s'inscrit la mairie de Biarritz. La nouvelle maire Maider Arosteguy entend bien mettre l'accent de l'aspect environnemental notamment sur les prochaines années. "Au niveau de l'entretien, c'est un golf qui va utiliser moins de produits toxiques, qui va être dans l'innovation technique permanente pour savoir comment répondre à ces exigences d'arrosage d’entretien, _comment toujours avoir cette qualité de pelouse sans utiliser de produits toxiques_, et comment concilier développement durable, entretien et performance des installations."

La feuille de route du nouveau conseil d'administration des Golfs de Biarritz Copier

Le golf du phare à Biarritz compte 18 trous et 820 abonnés © Radio France - Anthony Michel

Les Golfs de Biarritz qui ont été durement touché par la crise du Coronavirus. Après trois mois de fermeture, ils déplorent une perte de 500 000 euros. Le Golf du phare compte 820 abonnés, avec entre 15.000 et 17.000 golfeurs par an, celui d'Ilbarritz compte 400 membres et entre 40.000 et 45.000 golfeurs par an. Les deux terrains embauchent en tout (salariés, professeurs, personnels restaurant) 70 personnes.