Biarritz veut lutter contre les incivilités, le bruit et les pipis

L’été 2021 restera dans la mémoire des Biarrots comme un été noir. C’était celui juste après le confinement lié au COVID, et les débordements avaient été nombreux. Depuis, la ville a lancé les Assises de la tranquillité. Il en est ressorti une trentaine de mesures qui sont mises en œuvre petit à petit. Les dernières, présentées ce vendredi 16 juin, sont un mélange de prévention, médiation et sanction. Certaines mesures peuvent prêter à sourire mais y être confronté au quotidien est pour le moins agaçant. De nombreux riverains se sont plaints.

Recrutement de deux « chuteurs »

Pour lutter contre les mictions dans la rue, deux détecteurs de présence seront installés sous le porche de la mairie de Biarritz, et rue Gambetta. L’idée est de décourager les personnes de venir s’y soulager. Un urinoir sera par ailleurs installé dans le quartier des halles et la signalétique vers les WC publics améliorée.

Le bruit aussi est l’un des gros points noirs des nuits estivales sur Biarritz. Une cinquantaine d’établissement ont, ou vont, signer une charte de la tranquillité nocturne. Un radar sonore sera installé dans la ville (probablement avenue l’impératrice). A l’instar des radars pédagogiques de vitesse, il s’allumera quand le véhicule dépasse 85 décibels. Deux "chuteurs" vont par ailleurs être recrutés. Chaque nuit, de 23 heures à 7 heures du matin, du 14 juillet au 15 août, ils inviteront les personnes "un peu trop bruyantes" à parler, rigoler ou chanter moins fort.

Deux nouvelles plages seront labellisées plage sans tabac. En plus de la plage du port vieux, il y aura dorénavant la Grande plage et la plage de la Milady. Sur la haute saison 2022, la ville de Biarritz a ramassé 16000 mégots de cigarettes. Un mégot pollue 500 litres d’eau.

La sécurité passe aussi par la vidéo-surveillance et la sanction

D’ici la fin du mois de juin, trois nouvelles caméras de vidéo-surveillance seront installées : sur la Côte des Basques, au niveau du casino, et au Port des Pêcheurs. A cet endroit, de plus en plus de groupes de jeunes sautent des rochers or c’est extrêmement dangereux, rappelle la mairie. Un jeune homme y est décédé il y a quelques années. Au port, deux ASVP, agents de sécurité de la voie publique, seront aussi en poste pour rappeler à l’ordre les contrevenants qui voudraient sauter depuis les rochers. L'amende s'élève à 150 euros.

Pour rappel, à Biarritz, les chiens sont toujours interdits sur les plages (sauf tenus en laisse de 7h à 11h du matin). Interdiction aussi de se promener en ville torse nu ou en maillot de bain, cela peut coûter 135 euros d’amende. Les cafetiers qui ne font pas respecter un niveau sonore décent à leurs clients peuvent se voir condamner à des amendes jusqu’à 450 euros, et une semaine de fermeture de terrasse.