Biathlon : la nouvelle vie de Marie Dorin, championne du Vercors, qui tente d'allier sport et écologie

Alors que la saison de biathlon débute ce mardi 29 novembre en Finlande, à Kontiolathi , avec trois Isérois : Emilien Jacquelin et les sœurs Chevalier, Anaïs et Chloé. Ils ont "de belles choses à aller chercher" cette année, estime l'ex-championne Marie Dorin, quintuple championne du monde. Elle vient de publier "Un tour de roue", aux éditions La Salamandre, où elle raconte sa nouvelle vie, entre sport, hôtellerie et écologie, bien ancrée en Isère.

France Bleu Isère : Dans ce livre, vous racontez votre nouvelle vie. Vous parlez beaucoup d'écologie. On y apprend notamment que vous faites tous les jours Villard-de-Lans-Grenoble à vélo. Vous avez gardé la forme ?

Marie Dorin : Oui ça me permet de garder la forme. Effectivement, c'est une des astuces pour continuer à faire du sport quand on travaille.

Vous travaillez désormais au département de l'Isère, vous êtes chargée de mission au service des sports. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre activité ? Vous essayez notamment de concilier le sport et l'environnement...

Je suis employée au service des sports sur des missions de prise en compte de la biodiversité dans les sports de nature. Donc c'est du suivi de la faune et de la flore sur des milieux sensibles comme les falaises de l'Ascension, avec les chauve-souris notamment et toutes les petites bêtes que l'on peut retrouver quand on pratique différentes activités.

Dans votre livre, vous dites aussi qu'il y a des progrès à faire. Vous parlez notamment de votre installation dans le Vercors - vous avez monté l'hôtel pour sportifs "Ze Camp" - et vous racontez dans ce livre que vous vouliez faire une construction absolument écologique. Mais en pratique ce fut un peu plus compliqué...

On y arrive petit à petit en fait. Des fois, on veut tout, tout de suite. Essayons juste de prendre le temps, de se donner les moyens d'arriver au bout de ce qu'on veut faire. Concernant Ze Camp - c'est effectivement mon autre mi-temps - on essaye d'avancer petit à petit, dès qu'on a quelque chose à retravailler dans le bâtiment. Avec toujours cette vocation d'avoir un bâtiment le plus neutre possible au niveau bilan carbone, essayer aussi d'avoir une clientèle très proche des sports de nature et de la nature. Et petit à petit, on y arrive.

Mais ce sont des coûts beaucoup plus importants. C'est ce que vous racontez au début, vous voulez des matériaux écologiques... et puis la réalité fait que ce n'est pas possible tout de suite ?

Voilà, c'est ça, c'est vrai qu'au début ça peut être compliqué financièrement, on n'avait pas forcément les moyens notamment choisir un mode de chauffage qui était en accord avec nos valeurs. Après, à l'huile de coude, on y va, on travaille et petit à petit, si on a des investissements à faire, on peut changer tout ce que l'on souhaite pour être le plus neutre possible. Nous, on le fait vraiment sans donner de leçon, on le fait pour nous.

Est-ce que, Marie Dorin, le sport de haut niveau est compatible avec l'environnement ? On rappelle que la Coupe du monde de biathlon débute aujourd'hui en Finlande.

C'est une question qui, je pense, qui mérite d'être traitée plus qu'en deux minutes... La réponse brute, qui vient comme ça, c'est non, parce que le sport de haut niveau implique des compétitions internationales. Et ne serait-ce que pour ça, les sportifs ne peuvent absolument pas se déplacer en bus par exemple. Ils le peuvent parfois quand ce n'est pas très loin, en Europe. Mais quand il faut aller aux Etats-Unis, en Russie ou aux quatre coins de la terre, c'est tout simplement impossible. En tout cas, ce n'est pas compatible avec la performance du sport de haut niveau. Pour être performant, il faut avoir une bonne récupération.

Et puis après c'est vrai que le sport de haut niveau nécessite beaucoup d'infrastructures, de matériel etc. Tout cela a un coût carbone conséquent. Mais le sport véhicule aussi de très belles valeurs : respect de soi, respect des autres, combativité. Ce sont vraiment des jolies choses qui sont enseignées à travers le sport. Donc c'est un arbitrage à faire, chaque athlète doit choisir et prendre conscience de son impact et essayer de faire au maximum pour être le plus neutre possible dans son bilan. Et puis après, il y a une autre vie après le sport de haut niveau aussi.

Vous êtes resté encore très proche du biathlon ? On arrête pas d'un coup une carrière comme la vôtre...

Oui je travaille de temps en temps sur la chaîne L'Equipe. Et puis en fait, c'est rigolo parce que ça me permet de vivre ce sport par procuration, ce qui m'a fait vibrer pendant beaucoup d'années et j'apprécie maintenant de moins souffrir, mais de toujours avoir beaucoup d'émotions en regardant cette discipline.

Et votre regard sur les athlètes, notamment isérois, les sœurs Chevallier, puis Emilien Jacquelin ?

Ce sont tous des athlètes très talentueux. Emilien, je pense qu'il faut qu'il se canalise un peu pour être plus régulier, c'est un potentiel énorme. Il a des facultés que peu d'athlètes ont, au niveau du tir et même au niveau du ski. Anaïs Chevalier, je pense qu'elle n'a plus grand chose à prouver, c'est une athlète accomplie, qui est plutôt dans sa fin de carrière. Donc maintenant, elle vit sur l'expérience et elle a encore de belles choses à aller chercher, surtout cette année. Et puis Chloé Chevalier, moi je l'attends depuis depuis de nombreuses années et chaque année elle fait des petits pas en avant donc j'espère que ce sera son année. Chaque année, on a des nouvelles têtes qui sortent et je trouve ça très sympa.