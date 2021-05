Bicentaire de la mort de Napoléon : son héritage à La Roche-sur-Yon

Le bicentenaire de la mort de Napoléon, c'est ce mercredi. Le 5 mai 1821 s'éteignait sur l'île de Sainte-Hélène celui qui avait été empereur des Français. Qu'on l'aime, qu'on l'admire ou qu'on le déteste, Napoléon Bonaparte a énormément marqué l'histoire, voire le fonctionnement de notre pays. C'est particulièrement vrai à la Roche-sur-Yon, puisque la ville vendéenne lui doit d'être ce qu'elle est aujourd'hui.

Pacification et modernisation

Napoléon a voulu faire de La Roche-sur-Yon le chef-lieu du département, au détriment de Fontenay-le-Comte. C’était une mesure de pacification, après une période compliquée en Vendée, mais le choix de la ville est aussi stratégique. Elle est au centre du département, et suffisamment éloignée du littoral pour être à l’abri d’une évasion étrangère en moins d’une journée de marche. L’empereur voulait aussi moderniser ce territoire en créant un réseau routier efficace. En fait, il a demandé qu'on construise une ville nouvelle, là où il n'y avait alors qu'un gros village.

Construire une ville nouvelle

D'où ce plan quadrillé dans le centre-ville, d'où ces bâtiments publics imposants : le tribunal, l’hôtel de ville, les lycées, l’église, la préfecture et la caserne. Tout est dû à la volonté de Napoléon, y compris, bien sûr, la place qui porte son nom aujourd'hui. L'historien yonnais Henri Brunetière a consacré plusieurs ouvrages sur le sujet : « il y avait la volonté de Napoléon, dès le départ, de concentrer les monuments publics sur les principales places. C’est lui qui a décidé de leur implantation. Par exemple, c’est lui qui a demandé que la préfecture soit mise un peu à l’écart pour la protéger de manifestations éventuelles ».

Un héritage important, dont les habitants n'ont peut-être pas toujours conscience. C'est ce que nous avons pu constater dans le centre-ville. Beaucoup des Yonnais rencontrés ne savent pas que l’apparence de leur ville est due en grande partie à Napoléon, mais beaucoup d’autres, quand même, connaissent cette partie de l’histoire. Un héritage important, estime Julien : « c’est une ville emblématique, très marquée par cet héritage, et donc, une ville témoin de l’histoire française ». Il ne faut pas oublier non plus la face sombre du personnage, estime Pascal : « c’est de l’histoire, donc, il y a le pour et le contre. Napoléon, c’est la Roche-sur-Sur, certes, mais c’est aussi celui qui a rétabli l’esclavage. Mais pour la ville, oui, c’est un héritage important ».

Le dépôt d'une gerbe de fleurs est prévu ce mercredi à 17h, devant la statue de Napoléon. La vllle organisera toute une série de manifestations en octobre et en novembre.