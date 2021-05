Bicentenaire de la mort de Napoléon Ier : et si Cherbourg devenait ville impériale ?

"J'avais résolu de renouveler à Cherbourg les merveilles de l'Egypte". Voilà ce qu'on peut lire sur le piédestal de la statue équestre de Napoléon du sculpteur manchois Armand Levéel, qui trône depuis 1858 à quelques pas de la basilique de la Trinité. Classée aux Monuments historiques et restaurée en 2015, cette statue est devenue l'un des emblèmes de la ville de Cherbourg.

Un Napoléon pointant du doigt non pas l'Angleterre mais le port militaire. "La main qui fonde, pas celle qui menace", pour reprendre la formule. Presque une "statue du commandeur" qui vient rappeler que l'ombre de Bonaparte est encore bien présente dans la pierre cherbourgeoise. Un Premier consul puis un Empereur qui ont donné un coup d'accélérateur au développement de la cité du Cotentin.

"C'est une commémoration, pas une célébration. C'était un homme d'ombre et de lumière qui a fait de la France une nation" - Carine Napoliello, association Napoléonbourg

Fortifier le Cotentin

Son obsession : se protéger des Anglais ! "La Manche et Cherbourg sont un point stratégique et géographique important dans son souhait de renforcer sa flotte. Il voulait un site où concentrer une flotte nombreuse et réactive", résume Sylvaine Piette, guide-conférencier. Encore consul, Bonaparte va développer tout un dispositif : dès 1803, il reprend le chantier de la rade, celui de l'arsenal, et fait creuser le port militaire (dont l'avant-port est mis en eau en 1813 en présence de l'impératrice Marie-Louise). Bonaparte fait ériger des fortifications, à l'image du fort du Cap-Lévi à Fermanville, ou encore installe des soldats sur les îles Saint-Marcouf pour le contrôle de la baie des Veys. Dès les premières années de l'Empire, pour faire face au blocus anglais et assécher les marais, il fait creuser par des prisonniers le canal du Haut-Dick à Carentan.

Une cérémonie est prévue ce mercredi 5 mai au pied de la statue équestre de Napoléon à Cherbourg © Radio France - Pierre Coquelin

Grands projets

Au-delà du bâtisseur militaire, Napoléon a été aussi un administrateur et un lanceur de grands projets architecturaux. Et là encore, Cherbourg a tiré son épingle du jeu en devenant chef lieu d'arrondissement quelques semaines après sa visite en 1811. "Quand il arrive à Cherbourg, il voit bien qu'il faut remanier l'ensemble de la cité. Il va y avoir des aménagements de l'ordre de la santé, avec un nouvel hospice (qui ne sera construit qu'à la fin des années 1850, ndlr), la halle aux grains, une nouvelle église. _Il va faire installer un égout_, car la ville a des gros problèmes de salubrité à l'époque. Napoléon va lancer des travaux pour assainir la commune", explique Sylvaine Piette. Un tribunal et une prison sont créés. L'année suivante, il y installe la préfecture maritime. Des projets qui seront finalisés tout au long du XIXe siècle, notamment sous le règne de son neveu, Napoléon III.

Napoléonbourg

La griffe de l'Aigle est donc bien présente à Cherbourg. A tel point que la commune a failli être rebaptisée... Napoléonbourg ! Le conseil municipal en avait fait la demande en 1813, mais l'Empereur n'a pas eu le temps de signer le décret. Napoléonbourg, c'est le nom pris par une association créée en 2018. Son but : diffuser la connaissance de l'histoire de Cherbourg. "Cherbourg devrait être inscrite au label des villes impériales. Napoléon Ier a été le levier de tout ce qui a été fait auparavant : il a fait un système de défense encore présent aujourd'hui", explique Carine Napoliello, membre de l'association. Le souvenir napoléonien souhaite que Cherbourg soit la première ville normande labellisée "Ville impériale". Une forme de reconnaissance, mais aussi un atout touristique. Pour cela, l'association souhaite en faire la proposition au maire de Cherbourg en mai pour entamer les démarches. "Cherbourg est un phare", explique Jean-Marc Auger, référent régional du Souvenir napoléonien en Normandie.

En 1840, soit 19 ans après la mort de l'Empereur, la dépouille de Napoléon Ier est rapatriée de Saint-Hélène via Cherbourg. A l'heure où la France commémore le bicentenaire de sa mort, le personnage de Napoléon suscite les controverses, notamment sur l'esclavage, ses campagnes meurtrières, etc. "C'est une commémoration, pas une célébration. C'était un homme d'ombre et de lumière qui a fait de la France une nation", souligne Carine Napoliello. "Nous ne sommes pas dans la nostalgie mais on doit reconnaître l'œuvre constructive de Napoléon. Comme chaque personnage historique, Napoléon est à prendre avec tous ces aspects", ajoute de son côté Jean-Marc Auger.