Bicentenaire de la mort de Napoléon : Laval lui "doit beaucoup" dans l'architecture de la ville

On commémore le bicentenaire de la mort de Napoléon ce mercredi. Il y a 200 ans jour pour jour, le 5 mai 1821, il mourait en exil sur l’île britannique de Saint-Hélène au milieu de l'Atlantique. Sa figure reste controversée : il est à la fois celui qui a rétabli l'esclavage mais aussi celui qui a instauré le code civil. Napoléon avait aussi des facettes moins connues de sa personnalité. Il était également un grand bâtisseur et il a influencé l'architecture de nombreuses villes comme à la Roche-sur-Yon, en Vendée, mais aussi à Laval. Napoléon a notamment imaginé le centre-ville, comme l'a expliqué ce mercredi matin sur France Bleu Mayenne, Stéphane Hiland, le directeur de Laval Patrimoine.

De la place du 11-Novembre à la rue de la Paix : l'héritage de Napoléon à Laval

Napoléon a laissé sa marque à Laval, notamment dans le centre-ville. "Il y a un centre-ville autour du château : un centre purement historique né de cette tradition médiévale. Et puis, un centre urbain né au début du 19e siècle des volontés de Napoléon 1er et matérialisé en particulier par les Lavallois et Lavalloises, et connu sous le nom de Place du 11-Novembre", détaille Stéphane Hiland, directeur de Laval Patrimoine, invité sur France Bleu Mayenne ce mercredi matin.

Napoléon Bonaparte n'a jamais été présent physiquement à Laval : les travaux ont été réalisés grâce aux préfets, ses "hommes de main", une fonction créée sous Napoléon. "Le préfet, qui est installé en Mayenne en 1800, c'est un certain Nicolas Armand. C'est un avocat parisien âgé d'une cinquantaine d'années. C'est un proche de Napoléon et c'est lui qui va conduire ces travaux qui vont permettre notamment l'élaboration, au nord, du centre historique d'une grande route rectiligne, une grande traverse d'est-ouest matérialisée aujourd'hui par ce que les Lavallois connaissent : _rue de la Paix, pont Aristide Briand, place du 11-Novembre, rue de Gaulle_. Donc, une grande perspective linéaire avec une chaussée de douze mètres de large", explique Stéphane Hiland.

Mais pourquoi avoir choisi Laval plutôt qu'une autre ville ? "_Laval est bien située géographiquement_, en particulier le long de la route impériale numéro une. Celle qui, dans l'esprit de Napoléon, était la plus importante, celle qui reliait la capitale Paris au grand arsenal ou au grand port militaire de Brest. D'où ces grands travaux d'aménagement qui marquent la ville à partir de 1804", précise le directeur de Laval Patrimoine.

D'autres villes de l'Ouest de la France ont été façonnées par Napoléon, comme La Roche-sur-Yon, en Vendée ou Pontivy, dans le Morbihan. "Pontivy devient Napoléon-ville avec un plan orthonormé, des rues qui se coupent à angle droit, un centre complètement complètement remanié", souligne Stéphane Hiland.