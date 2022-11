La mairie de Bordeaux assure qu'il n'y aura pas d'expulsion d'un bidonville quai de Brazza cet hiver

Ils ne seront pas expulsés cet hiver. C'est ce que promet la mairie de Bordeaux aux habitants d'un bidonville situé au 31 quai de Brazza, sur la rive droite. Une quarantaine de personnes dont une vingtaine d'enfants, en majorité originaires de Bulgarie, y vivent depuis deux ans et sont menacés d'expulsion depuis une décision du tribunal administratif le 19 octobre.

Propriétaire du terrain, la mairie de Bordeaux souhaite effectivement résorber le bidonville. Mais avant de solliciter l'aide de l'Etat pour trouver des solutions de relogement pour les habitants, via une plateforme de résorption des squats et bidonvilles, elle a dû solliciter la justice comme le veut la procédure. C'est dans ce cadre que le tribunal administratif a ordonné l'évacuation du site.

Pas de recours à la police

Le bidonville du 31 quai de Brazza à Bordeaux, le 9 novembre 2022. © Radio France - Margot Turgy

Cette décision de justice avait inquiété plusieurs associations, dont ATD Quart Monde , Réseau éducation sans frontières Gironde et Médecins du Monde. Le 1er novembre, le collectif avait écrit à Pierre Hurmic afin qu'il ne demande pas " à la préfecture le concours de la force publique".

Un courrier signé du maire de Bordeaux doit donc leur être envoyé dans les prochains jours, pour les assurer que l'évacuation ne sera pas ordonnée cet hiver. "Nous sommes soulagés, et espérons que le travail d'accompagnement des familles se fera maintenant en bonne intelligence", réagit Philippe Mora, membre du Réseau éducation sans frontières, qui insiste sur la vigilance dont continueront de faire preuve les associations.

"Le bidonville est un habitat absolument précaire et illégal, mais un lieu de vie réel", souligne Chloé Guêze, directrice artistique de la compagnie de danse tzigane Romano Dji. "Les gens y dorment, y font la cuisine, y ont une vie de famille. Et les habitants travaillent, leurs enfants sont scolarisés ... ils ont donc une vraie volonté de s'insérer dans la société". Si l'expulsion a lieu, conduisant les familles du bidonville à la rue, cela "détruirait" ce qu'ils ont construit, notamment "la scolarisation des enfants et leurs liens sociaux", ajoute Chloé Guêze_. _

Vivre dans le bidonville, "c'est la honte"

Quant aux habitants, comme Thor*, ils expliquent que "c'est compliqué de vivre ici, parce que c'est dégueulasse." Mais "on n'a pas de solution ... Bien sûr que ce serait mieux de vivre en appartement !", ajoute ce père de famille de 25 ans, tatoueur et mécanicien de métier, dont la demande de relogement est en attente.

"Je n'aime pas vivre ici", abonde Hugo, scolarisé dans un collège de Bordeaux. "Je ne dis pas à mes amis où j'habite, parce que c'est la honte. Il y a des poubelles, des trucs sales..." L'adolescent de 13 ans, qui veut "devenir policier pour protéger la France", va en tout cas bientôt pouvoir "ramener les copains" dans sa propre chambre. Sa famille vient d'obtenir un logement à Lormont, où elle pourra emménager fin novembre.

