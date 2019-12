Bien choisir son sapin à Dijon : il y en a pour tous les goûts

Noël approche, et les sapins sont en vente. Entre les différentes tailles, les variétés, et les formules, décorées au pas, ou en pot, le consommateur n'a que l'embarras du choix. Exemple dans une jardinerie dijonnaise.

Dijon, France

La préparation des fêtes de fin d'année commence à monter en puissance, et les ventes de sapins ont débuté. Bien au frais dans un espace réservé de la jardinerie Botanic Toison d'Or, les sapins attendent les acheteurs. Fini le temps où il fallait choisir entre un épicéa qui sentait bon mais perdait ses aiguilles, et un Nordmann qui conservait son feuillage mais ne sentait rien. Aujourd'hui on trouve des variétés qui concilient toutes les vertus, rappelle le vendeur Fabien Mourot : _"_les clients demandent vraiment maintenant un sapin odorant. Un Nobilis qui a l'avantage du Nordmann en conservant ses aiguilles, ou un Fraseri, un cousin éloigné de l'Épicéa, qui va garder ses aiguilles assez longtemps, et est aussi très odorant".

L'équipe de vendeurs au milieu des sapins. Les plus modestes ne font que 80 centimètres. Le plus grand culmine à quatre mètres. © Radio France - Jacky Page

En pot, pour le conserver au-delà des fêtes

On peut aussi se laisser séduire par le feuillage bleuté du Pungens. C'est ce que vient de choisir Elvira. Avec cette particularité qu'elle a préféré un arbre en pot. Un choix inspiré par son récent déménagement : "on a emménagé dans un appartement en rez-de-chaussée, et on a la chance d'avoir une baie vitrée, du coup je me dis que c'est sympa de voir le sapin juste devant la baie, au lieu de le mettre à l'intérieur".

Nathalie, elle, reste fidèle au Nordmann, qu'elle a choisi cette année moins volumineux que celui de l'an passé, et mieux adapté aux dimensions de son salon. Elle s'y prend tôt chaque année, "pour en profiter longtemps, parce que ça passe vite". Cet arbre, elle va le décorer avec son fils, avec de nouvelles décorations, pour apporter de la nouveauté, même si "ça fait un budget, tous les Noëls".

Sapins floqués © Radio France - Jacky Page

Et même bio, c'est dans l'air du temps

On peut aussi opter pour un sapin floqué blanc ou coloré. Mais les puristes opteront pour un sapin bio. Même s'il arrive que les arbres cultivés sans produits chimiques présentent quelques imperfections, Jérôme, lui, trouve que celui qu'il vient de mettre dans son caddie est parfait : "c'est la première fois, je ne savais même pas qu'on pouvait acheter des sapins bios. Acheter bio, déjà c'est un peu la mode, et on se dit que plutôt que de prendre notamment des sapins recouverts de neige synthétique, très polluants, autant acheter un bio".

Naturels à 100%, pour les amateurs de bio, des sapins venus des Pyrénées © Radio France - Jacky Page

Reste à faire durer votre sapin de Noël jusqu'après les fêtes. Pour cela, Fabien Mourot prodigue quelques conseils : placer votre arbre sur un pied à réserve d'eau, le tenir éloigné des sources de chaleur, cheminée ou radiateur, et baisser la température de la pièce quand vous n'y êtes pas.