Bien être animal: l'association L214 dénonce à Bayonne l'élevage des poulets de Burger King

"Il était une fois un roi cruel qui maltraitait ses poulets", c'est ce qu'on peut lire sur le tract distribué par les militants de l'association animaliste L214 devant le Burger King de Bayonne. Un jeu de mot sur le "King", le "Roi" pour dénoncer le mode d'élevage et d'abattage des poulets servis dans la chaine de restaurants. Douze militants de l'antenne de Biarritz de l'association ont donc montré des affiches de poulets en mauvais état, et interpellé des consommateurs.

"On est là aujourd'hui pour encourager Burger King pour éradiquer les pires pratiques d'élevage d'abattage des poulets" annonce Virginie Sabourin, co-référente de l'antenne de Biarritz de L214. L'association voudrait que Burger King, comme d'autres grandes enseignes s'engage dans le "European Chicken Commitment" qui donne une liste de conditions minimales de bon traitement d'élevage et d'abattage des animaux. "Aujourd'hui on est jusqu'à 22 poulets par mètre carré, ce qui génère beaucoup de souffrance pour ces oiseaux" déplore Virginie Sabourin.

Les militants ont aussi interpellé les consommateurs, qui rentraient dans le restaurant ou passaient au drive. De son côté, la direction de l'établissement n'a pas souhaité commenté cette action.