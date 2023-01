Bien qu'installés en Sarthe, des panneaux de signalisation "gâchent le paysage" d'un village normand

Trop grands, mal placés... Deux panneaux de signalisation suscitent la polémique dans le village de Saint-Céneri-le-Gérei (Orne) depuis leur implantation le 28 décembre dernier. Ces panneaux ne sont pas situés sur la commune normande mais à quelques mètres, à Moulins-le-Carbonnel, dans la Sarthe.

Le village sarthois a décidé de sécuriser la portion de route qui conduit à Saint-Céneri-le-Gérei : désormais il faut rouler à 30km/h. Comme la loi l'oblige, dans ce cas-là, Moulins-le-Carbonnel doit mettre un panneau de limitation de vitesse et y ajouter deux autres panneaux pour indiquer l'entrée et la sortie du village.

Selon l'équipe municipale de Saint-Céneri-le-Gérei, ces nouvelles installations "gâchent la vue" de ce village de 120 habitants classé "petite cité de caractère" et labellisé "plus beau village de France" selon l'équipe municipale.

Ce panneau est installé devant un bâtiment souvent pris en photo par les touristes. © Radio France - Lucie Amadieu

L'un des panneaux risque d'apparaître sur les photos des touristes. L'autre empêche de voir les labels de Saint-Céneri-le-Gérei selon le conseiller municipal Bertrand Foret. "Ce panneau est quand même très large : il fait plus d'un mètre de long et soixante centimètres de haut. Il cache au trois quarts le panneau 'plus beau village de France', et on voit un peu celui 'petite cité de caractère'."

"On a un magnifique village et on nous met deux verrues" - Bertrand Foret, conseiller municipal

Les membres de l'association "Les plus beaux villages de France" doivent passer au printemps pour renouveler, ou pas, le label. Un rendez-vous qui arrive tous les 5 ans mais cette fois-ci à cause des panneaux le maire Richard Marquet se fait du souci. "Je pense qu'on ne nous pénalisera pas mais on aura peut-être une petite remarque."

Sous certains angles, les panneaux montrant les labels de Saint-Céneri-le-Gérei cachent celui annonçant la sortie du village sarthois. © Radio France - Lucie Amadieu

L'élu a écrit une publication Facebook où il se dit "furieux". Il estime qu'on n'a pas voulu entendre son avis il y a six mois au moment de débattre sur l'implantation de ces panneaux. "Quand on a fait la réunion on m'a dit 'de toute façon vous êtes côté Orne, les panneaux seront posés côté Sarthe, on ne tiendra pas compte de votre avis'."

Le maire a contacté le département de la Sarthe. La collectivité rappelle que "le positionnement de panneaux est très contraint par la configuration du bâti et le fait que la limite entre les deux communes est située au milieu de la rivière."

Par ailleurs, le département de la Sarthe indique que "les panneaux 'Petite cité de caractère' et 'Classé parmi les plus beaux villages de France', attribués à la commune de Saint-Céneri-le-Gérei, sont installés à près de 200 mètres de la limite entre les deux communes, sur le territoire de Moulins-le-Carbonnel."

Le maire Richard Marquet demande à ses administrés de rester patients : certains envisagent de déboulonner les panneaux. D'autres habitants veulent signer une pétition. Pour l'instant, il n'en existe pas mais le maire envisage d'en créer une.