"Bien sûr que je suis en colère" : ces parents d'élèves qui galèrent avec les fermetures de classes à l'école

Le lundi, tout va bien. Le mardi aussi. Par contre le jeudi et le vendredi, ça se gâte. "Depuis deux semaines, explique très consciencieusement Lise, ma fille, en CM1 à l'école Marcel Pagnol à Saint-Leu-la-Forêt, a une enseignante en temps partiel le lundi et le mardi, mais n'en a pas en fin de semaine ! Depuis la rentrée, on a une valse des remplaçants. Quand on arrive devant la grille de l'école, on est jamais sûr de ce qu'il va se passer."

ⓘ Publicité

"Ça fait beaucoup de temps d'enseignement qui saute"

Alors certains matin, "on nous invite gentiment à garder nos enfants chez nous, car sinon ils sont dispatchés dans d'autres classes et ils font du dessin. C'est de la garderie. C'est assez inconfortable de ne pas pouvoir dire à sa fille si oui ou non elle va avoir classe le matin. Mis bout à bout, ça fait beaucoup de temps d'enseignement qui saute. Quand on fait les devoirs on sait jamais s'ils vont être corrigés puisqu'on est pas sûr que l'enseignant qui les a donnés revienne."

Cet inconfort, Carole a bien décidé de le faire savoir. "On a pas envie de laisser d'autres enseignants et élèves vivre cette situation encore et encore." Dans l'établissement de sa fille, à Guermantes, en Seine-et-Marne, il y a eu une fermeture de classe quelques jours après la rentrée, "les premiers jours se sont passés normalement puis il y a eu un recomptage dans les classes, croit savoir la maman, et une classe a été fermée le lundi suivant." Tout ça, "sans explication", donc "on va envoyer un message à l'inspection académique !" L'explication, répondent souvent les services de l'éducation nationale, c'est la "déprise démographique", c'est-à-dire qu'il y a moins d'élèves dans certaines classes et donc de quoi en recharger en nombre d'autres.

"On parle de l'avenir de mon enfant !"

L'explication est-elle aussi à aller chercher vers le manque de professeurs ? Vendredi, l'entourage du ministre de l'Éducation affirmait qu'il y a "190 postes vacants" dans les écoles primaires sur toute la France. 200 postes pour le secondaire, selon Gabriel Attal lui-même. À rebours de ce que disent les syndicats de professeurs. Le Snes-FSU a révélé qu'il manque en moyenne, selon un sondage, "au moins un enseignant dans 48% des collèges et des lycées."

Éducation : il manque un professeur dans près de la moitié des établissements, lisez l'enquête

"On a fait des pancartes, on est tous les matins devant l'école et on rencontre des gens", dit "en colère", Aziza Khelifa, dont la fille est en CM1 à l'école Raspail de Rosny-sous-Bois. Dans cet établissement, une classe a été fermée entraînant, selon la maman, le désarroi des professeurs qui se sont mis en grève. En atteste cette pancarte installée sur la grille de l'école : "Lundi 18 septembre un préavis de grève est annoncé concernant les classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2. "Vendredi, on s'est présenté devant l'école et il y avait six profs absents", souffle la maman. Elle conclut : "Bien sûr que je suis en colère, on parle de l'avenir de mon enfant !"