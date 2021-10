Des ateliers mémoire pour les seniors, pour rester autonomes

Un an et demi après le début du premier confinement, les personnes âgées sont souvent plus fragiles, plus isolées. La pression du Covid diminuant, la ville de Nîmes relance les activités auprès des seniors pour rompre leur isolement. Parmi ces programmes, Neuro Pep's, pour travailler la mémoire.

" Pour moi qui suis seule, c'est très intéressant, dit Francine. _Déjà, ça m'oblige à sortir. La solitude c'était très dur_. " Francine participe avec une dizaine d'autres femmes à une session de formation intitulée "Neuro Pep's" au centre social Émile Jourdan de Nîmes, quartier Gambetta. Un an et demi après le début du premier confinement, la ville relance ses activités en direction des seniors : " Dans ce quartier Gambetta, en plein centre-ville, explique François Courdil l'adjoint en charge des quartiers, on a du mal à capter ces seniors qui ont le plus subi la distanciation du lien social. Aujourd'hui on fait tout pour les accompagner aux mieux... dans le cadre de la nutrition, de la relation sociale, mais aussi d'ateliers créatifs, de la mémoire... " Ce jour-là c'est de mémoire qu'il s'agit justement. Les capacités cognitives diminuent avec l'âge, c'est normal, mais il est possible de les entretenir. " La mémoire est un muscle qui s'use quand on ne s'en sert pas " répète Marie Mas, infirmière à la ville en charge de ce programme Neuro Pep's.

Cette première session de formation, c'est d'abord des explications sur le fonctionnement de la mémoire, des mémoires. Et puis, à partir de ces explications, des jeux pour la faire travailler. Une première séance de présentation générale. Ensuite des tests et des exercices seront déclinés au long des séances avec aussi des devoirs à la maison : " Des devoirs à la maison pour que jusqu'à la semaine suivante elles maintiennent cette alerte, dit Marie Mas. Que ça continue à les stimuler à les motiver pour apprendre des choses. " Car pour cette infirmière "_C'est l'apprentissage. C'est ça qui refait des connexions neuronales_. c'est l'effort qu'on fait. Apprendre à faire des mots croisés c'est très bien, mais si je sais très bien faire des mots croisés, c'est une routine. Ça stimule toujours mais c'est d'apprendre des choses différentes qui fait la différence. "

Et alors qu'elle participe aux différents jeux, bien installée dans son fauteuil, Josette approuve car elle a déjà suivi il y a quelques années ce programme Neuro Pep's : " Ma fille qui n'était pas [à Nîmes] à ce moment là m'a revue après, j'avais changé entièrement. J'étais beaucoup plus dynamique, beaucoup plus accessible aux autres parce que j'étais un petit peu renfrognée dans mon coin. " A côté d'elle Yolande s'était inscrite à ces formations avant le premier confinement, fin 2019, deux ans qu'elle attendait : "Le principe est très bon, on a besoin de ça. On grandit en âge, on perd des facultés et on s'angoisse. Mais, _si on fait quelque chose, on s'angoisse moins_. Même si on perd des facultés, on s'angoisse moins. "