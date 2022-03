Biennale du design de Saint-Étienne : derniers préparatifs pour le skate park

Et vous est-ce que vous allez prendre vos places pour la Biennale ? La billetterie a ouvert ce lundi, la 12ème Biennale du Design elle ouvrira ses portes le 6 avril. Elle a pour thème "les bifurcations" Et d'ici là, ça s'active pour que tout soit prêt à temps. 62 personnes sont mobilisées pour mettre en place les différentes installations, les œuvres mais aussi les animations. Parmi elles, il y a une nouveauté pour rendre l'évènement plus ludique : un skate park de 300m² qui finit de prendre forme au sein de la cité du Design.

Ca coupe et ça visse dans tous les coins. Au milieu de toute cette agitation, Vincent Mermet, de l'association de skateurs School Yard riders. C'est lui qui gère le chantier. Il y aura "une partie 'rampe' et une partie _'street'_", mais c'est pas tout. Il y aura aussi un finger skate park. "C'est un skate park à l'échelle 1/10, donc avec des mini skate que l'on peut utiliser avec les doigts." L'association, qui a conçu le skate park, veut aussi "questionner sur l'utilisation et la place du skateboard en ville".

Alors évidemment, c'est du boulot. Sur place, ils sont cinq à découper, visser et monter les modules. Trois monteurs et charpentiers professionnels mais aussi des bénévoles de l'association. Parmi eux, il y a Guillaume, et pour lui c'est mission peinture. "On est en train de faire les finitions. Ca va être un skate park ludique, plutôt pour les enfants. Donc la peinture c'est beaucoup de couleurs pour montrer des zones où ils peuvent skater."

Le skate park sera ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches après-midi jusqu'à mi-juillet. Une exposition photo sur le skateboard féminin sera présente à l'entrée du lieu.