Bientôt 35.000 nouveaux habitants en plaine du Roussillon : comment les loger ?

"Ce n'est pas un choix, ce sont des prévisions", explique Jean-Paul Billès, le maire de Pézilla-la-Rivière et président du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) en plaine du Roussillon. Le projet d'urbanisme est en train d'être élaboré. Il prévoit d'accueillir dans les quinze prochaines années 35.000 nouveaux habitants. "On n'a pas le choix. Je ne connais pas de méthode pour empêcher les gens de s'installer chez nous, à part fermer les frontières ! Notre territoire attire et c'est une bonne chose." Mais les Pyrénées-Orientales ont-elles les ressources nécessaires , alors qu' une sécheresse historique frappe le département depuis plus d'un an ?

ⓘ Publicité

Concernant la ressource en eau, le président du SCOT mise sur la réparation des fuites sur le réseau, sur les économies à titre individuel, sur la réutilisation des eaux usées, etc. "Ça va prendre du temps et de l'argent, ajoute Jean-Paul Billès. Mais c'est le rôle des politiques de trouver des solutions."

35.000 nouveaux logements bientôt construits

Parce que la taille des ménages ne cesse de décroitre, le Schéma de Cohérence Territoriale prévoit de construire autant de logements que de nouveaux habitants à accueillir. Sur les 35.000 nouveaux logements, 30% se trouveront "à l'intérieur des zones déjà bâties de façon à limiter l'espace consommé. L'objectif est la sobriété foncière et la protection des terres agricoles."

Les 70% restants seront construits à l'extérieur de ces zones déjà urbanisées. Certaines villes continueront donc de s'étendre. "Mais pour respecter la loi Climat et Résilience, il est question de densifier. Au début des années 2000, on était à 15 ou 20 logements par hectare. Nous sommes à 30 aujourd'hui."