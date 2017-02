Bientôt 900 logements près de la zone de la Cristole à Avignon

C'est un des plus grands projets immobiliers de la ville d'Avignon. Le projet Bel Air avec 900 logements et des commerces dans le quartier Montfavet. Une réunion publique à lieu ce mercredi soir dans la zone de la Cristole avec les habitants, des commerçants et des élus.

Les premiers travaux du projet Bel Air vont commencer au mois d'avril avec le début de la construction des 900 logements, d'une école et d'un collège privés à Avignon. Ces deux établissements appartiendront à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique. Le permis de construire vient d'être signé. Certains logements devraient voir le jour au bord de la route de Marseille. Il y a aura du logement social, du logement individuel et quelques-uns accessibles à la propriété.

"Que les commerçants ne soient pas enclavés" - Claude Tummino président de l'association des commerçants de la zone de la Cristole

L'idée c'est de dynamiser les alentours du parc des sports d'Avignon où les commerces sont déjà nombreux.Il n'est pas question pour autant, assure la mairie, d'empiéter sur les terres agricoles derrière la zone de la Cristole.

Ce projet Bel Air est en fait un vieux serpent de mer à Avignon. Les premières études de faisabilité ont commencé en 2004 avec l'équipe municipale de Marie-Josée Roig. Le temps des études et les modifications répétées des règles en matière d'urbanisme ont toujours retardé le projet.