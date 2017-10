Bientôt à vendre : des biens à 1 euro à Thouars

Après Liverpool en Angleterre et bientôt Roubaix (Nord) l'année prochaine, la municipalité de Thouars (Deux-Sèvres) souhaite vendre à un euro des biens qui ne trouvent pas preneur.

Dans le centre-ville historique de Thouars, certains biens ne trouvent pas preneur parce qu'ils sont difficiles à aménager. Pourtant, ils sont bien situés, dans des rues passantes autour de la place Saint-Médard ou dans la rue Porte-au-Prévost.

Mais à force d'être inhabités, cela donne une mauvaise image de la commune. C'est pourquoi le maire Patrice Pineau a signé avec l'Etat un dispositif plus large de revitalisation du centre-ville, dont l'un des axes est la vente de biens à un euro. L'objectif est de remettre sur le marché des biens en mauvais état qui ne trouvent pas preneur.

Le dispositif pourrait être mis en place l'année prochaine

Les biens n'ont pas encore été tous recensés. Il y en a pour l'instant entre six et dix dans le viseur de la municipalité. Les critères à respecter pour bénéficier de cette offre exceptionnelle ne sont pas non plus définis.

En revanche, on sait déjà que les ventes seront ouvertes à tous, pas seulement aux Thouarsais, et qu'en échange de la maison (ou de l'appartement), il faudra s'engager à rester plusieurs années dans la commune.

Le dispositif pourrait démarrer dès l'année prochaine s'il est voté en conseil avant la fin 2017.