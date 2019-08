Solidarité pour terminer une maison dans la Manche: le grand merci du couple de propriétaires

Le panneau est immanquable : en 4 par 3, juste devant leur maison, Katia et Ludovic ont installé depuis quelques jours un panneau avec un message clair, simple, et qui vient du coeur : "Merci!"

Un merci adressé à tous ceux qui dans la Manche, se sont mobilisés ces derniers mois pour leur venir en aide. Car Katia et Ludovic se sont retrouvés en début d'année dans une situation très compliquée. Le constructeur de maisons en conteneurs qu'ils avaient choisi pour concevoir le rêve d'une vie, leur maison, avait disparu. Le chantier qui aurait dû être achevé au mois de septembre précédent, était à l'arrêt, loin d'être fini, et le constructeur n'allait pas tarder à être mis en liquidation judiciaire (décision intervenue en mars dernier).

Voici le texte affiché devant le terrain. - Ludovic Etasse

Bénévoles et professionnels en renfort

Au printemps, le jeune couple appelait à l'aide, et un formidable élan de solidarité se mettait en place à travers tout le département. Ainsi le 1er mai, jour de la fête du travail, plusieurs bénévoles, mais aussi des professionnels tels qu'un soudeur, un plombier ou encore un électricien, sont venus prêter main forte pour poursuivre les travaux, réparer les malfaçons et redonner espoir à Katia et Ludovic. Et le mouvement ne s'est pas arrêté là avec par exemple, une salle de bain, la faïence et le carrelage qui ont été offerts par des professionnels.

Etre dans les murs avant l'hiver

Aujourd'hui, la solidarité se poursuit. Il reste encore du travail sur la maison. Le bardage extérieur et l'isolation ne sont pas terminés. Le plafond du rez-de-chaussée ainsi que les sols n'ont pas été engagés et le couple manque toujours de moyens pour avancer au rythme espéré. Un temps, le couple avait espéré entrer dans sa maison le jour de son mariage au mois d'août : un objectif trop ambitieux. Désormais, l'espoir de Katia et Ludovic, c'est d'être en mesure d'intégrer la maison avant l'hiver.