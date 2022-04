Bientôt de nouvelles infrastructures publiques inaugurées dans le quartier de La Châtaigneraie à Pessac

Un café, un PMU, une maison de jeunesse… voila le type d'établissements qu'il manque dans le quartier de La Châtaigneraie classé prioritaire de la politique de la ville. Avec le projet d'urbanisme réalisé entre 2012 et 2017, la population a fortement augmenté sans que les structures d’accompagnement suivent reconnait la mairie. Contrairement à Saige, l'autre quartier prioritaire de la ville, entre les différents immeubles les habitants, jeunes et moins jeunes, n'ont pas de lieux où se retrouver en toute convivialité et sécurité. Et si les derniers semblent s'en accommoder, les premiers finissent souvent par se retrouver en bas de la tristement célèbre "tour 42". Cette tour et ses environs sont souvent le théâtre de scènes violentes comme ce lundi 25 avril où policiers et jeunes habitants du quartier ont échangé tirs de flash-balls et de mortiers.

Une situation qui épuise certains riverains comme Murielle, une assistante maternelle qui vit à La Châtaigneraie depuis 17 ans, mais en attriste aussi beaucoup. "Je les comprend ces jeunes, ils sont toujours là, ils voient toujours les mêmes choses, ils s'ennuient terriblement, ils manquent d'accompagnement et de soutien" confie Patricia, également assistante maternelle. Biggie un de "ces jeunes" confie qu'avec ses amis ils aimeraient bien avoir "un lieu a eux, où jouer à la play et regarder le foot quand il y en a". Mais ce n'est pas le cas alors, il reconnait passer beaucoup de temps dehors "dans les entrées".

Une situation que la mairie de Pessac prend très au sérieux, notamment pendant la période du nouvel an. Pour la Saint Sylvestre 2021 la ville avait déployé tout un dispositif de prévention, notamment en dépêchant pour la soirée un groupe important de médiateurs. Des animations sportives et culturelles avaient aussi été prévues avec les centres sociaux du quartier. Les jeunes avaient notamment participé à la préparation d'un repas solidaire et à la répétition d'une pièce de théâtre relate à l'époque nos confrères de France 3 Aquitaine. Aujourd'hui Pascale Pavone, la première adjointe du maire, reconnait qu'il y a peut-être eu un "relâchement" de la part de la municipalité, mais qu'ils vont se repencher sur les problématiques du quartier avec les différents acteurs locaux, comme les éducateurs, les animateurs du centre social, les habitants, les forces de l'ordre… La mairie de Pessac a aussi prévu d'inaugurer un poste de police de proximité le lundi 9 mai, ce sera le premier de la Métropole.

Ce poste devrait permettre de renouer le dialogue entre les forces de l'ordre et les habitants, c'est en tout cas ce qu'espère Pascale Pavone la première adjointe à la mairie : " les policiers ne doivent pas seulement être vu dans la répression mais aussi dans l'accompagnement." Une bonne idée en théorie, selon un éducateur de l'association Action Jeunesse Pessac, qui est présent dans le quartier tous les jours depuis un an, car dans le temps les polices de proximité avaient de bons rapports avec les habitants, mais aujourd'hui il n'est pas sûr que cela fonctionne aussi bien : "il y a tellement de passif, pour beaucoup de jeunes l'uniforme représente l'ennemi".

Parmi les autres infrastructures qui devraient voir le jour : un poste de médiateur fixe et une maison de la jeunesse d'ici 2023. Ces ouvertures prochaines devraient permettre quelques changements dans le quotidien des habitants.