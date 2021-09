Bientôt des caméras de vidéo-surveillance aux grottes de Saulges pour lutter contre les incivilités

Le week-end dernier, l'une des grottes de Saulges a été visitée par un ou plusieurs individus. Des mégots de cigarette et des bouteilles d'alcool ont notamment été retrouvés et une armoire électrique a été fracturée.

"C'est une alerte pour nous" explique Michel Galvane, vice-président de la Communauté de communes des Coëvrons en charge du patrimoine et du tourisme. Du coup, les élus envisagent d'accélérer la mise en place d'un système de vidéo-surveillance. "C'était quelque chose qui était programmé et que l'on va essayer d'anticiper. On va renforcer la sécurité en installant une caméra devant l'entrée de chaque grotte et sur le site aussi. Il y a des fouilles archéologiques actuellement. C'est important que les gens ne se rendent pas dessus."

Pas encore de calendrier précis, mais les caméras pourraient être installées au début de l'année 2022. Un système de protection financé par la communauté de communes des Coëvrons.

Après les événements du week-end dernier, les élus ont déposé une plainte auprès de la gendarmerie. L'enquête est en cours.