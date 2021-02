Bientôt des légumes au pied de la salle de gymnastique d'Arques, c'est le projet "Permagym"

C’est la semaine de l’Olympisme, l’occasion d'un coup de projecteur sur une initiative originale. Dans le cadre des JO de Paris 2024, à Arques, le club de gymnastique phare de la région a remporté un appel à projets, en associant le sport et la culture des légumes. C’est le projet "Permagym".

Le club de gymnastique d'Arques va créer un jardin potager en permaculture, dans la cadre des JO de Paris 2024. Un projet initié par Thierry Large, directeur et Maxime Darras, éducateur.

Parmi les 55 projets retenus par l'Agence nationale du sport (sur 1.200 déposés), Permagym est le seul présenté par un club. Les autres sont portés par des fédérations. Ce club, c'est l'AMGA, l'Association municipale de gymnastique d'Arques, avec ses 1.200 licenciés et ses sportifs de haut-niveau.

Avec sa salle moderne, base arrière des JO de Londres, en 2012, club de gymnastique d'Arques est le club phare de la région, pour le haut-niveau, notamment. © Radio France - Matthieu Darriet

Base-arrière des JO de Londres en 2012, le complexe de gym d’Arques a accueilli des équipes internationales. Il est une référence. Et bientôt, sur un terrain au pied de la salle, il y aura un potager de 450 m2, raconte Thierry Large, le directeur de l’Amga : "l'idée, c'est que les participants fassent tout : ils vont cultiver des fruits et des légumes et ensuite ils vont les transformer, avec une cuisine mobile."

On va proposer des recettes, avec un certain nombre de calories pour les athlètes de haut-niveau, ou plus spécifiques pour les personnes âgées.

"Permagym" est une continuité de l’engagement social du club, au-delà de la gym, dans le sport santé ou encore le sport et le handicap. Ce qui lui a permis d’élargir son public.

Sur une parcelle de 450 m2, le club de gymnastique d'Arques va créer un jardin potager en permaculture. C'est le projet "Permagym", retenu dans le cadre des JO de Paris 2024. © Radio France - Matthieu Darriet

Maxime Darras est l’éducateur recruté pour ce projet : "cela peut être bénéfique pour quelqu'un qui est en sections sportive gymnastique, pour son développement et son niveau. Mais c'est aussi pour des personnes âgées en rééducation suite à un AVC ou simplement pour un enfant qui s'épanouit et qui grandit."

Un esprit sain dans un corps sain, c'est bien manger et se rendre compte de ce qu'il y a autour de nous. Donc c'est aussi un projet pour l'environnement.

Le club sera aidé à hauteur de 35.000 euros pour ce projet, pour financer l’éducateur -qui va se former à la permaculture- et pour investir dans une cuisine mobile.