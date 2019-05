Bientôt des pavés en mémoire des déportés juifs du Mans

Le Mans, France

Au départ, il s'agissait simplement de préparer un voyage en Allemagne et en Pologne. Une classe de première ES du lycée Yourcenar au Mans a obtenu l'accord de principe du maire pour installer des pavés de la mémoire dans la ville. Gravés au nom de chacun des 91 Juifs manceaux déportés pendant la seconde Guerre mondiale, ils seront posés devant leur dernier domicile connu, ou au moins dans la rue.

Pendant cette année scolaire, les lycéens ont reconstitué le parcours de ces hommes, femmes et enfants. "Nous avions _chacun une famille ou une personne_, raconte Tamo Younsi Dahbi, une des lycéennes, et nous devions dire ce que ces gens faisaient avant et ce qui leur est arrivé. Nous nous sommes basés sur le site de l'historien Yves Moreau, que nous avons rencontré".

"Lorsque les élèves sont allés à Auschwitz et Birkenau ils avaient en tête l'histoire des gens, souligne Christophe Counil, leur professeur d'histoire-géographie_. Ce qui m'a beaucoup étonné c'est qu'_ils parlaient de "leur famille", ils se sont approprié les gens qu'ils ont étudié, et ils ont vécu le voyage plus intensément".

Ce lien, les lycéens prévoient de le prolonger l'année prochaine, avec des plaques métalliques en forme de pavés. Ce sera aussi une façon de partager ce qu'ils ont appris. "Un pavé ce n'est pas grand chose par rapport à tout ce qu'on sait de ces gens mais c'est important de le faire, estime Tim Hédouin, un lycéen, car aujourd'hui on passe devant ces lieux sans savoir ce qui s'y est déroulé". Les lycéens ont recensé une cinquantaine d'adresses différentes.