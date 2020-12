Bientôt des rues, des places, des avenues Alfred Nakache ?

Le nageur toulousain Alfred Nakache est un des tous premiers français à entrer dans un recueil des "figures de la diversité". Un catalogue qui doit permettre aux collectivités de nommer des bâtiments et des voies plus à l’image de la société française. Il comptera entre 400 et 450 noms.

Il y a t'il trop de places Jean Jaurès, d’avenues de Lattre de Tassigny ou de squares Lamartine ? Le gouvernement prépare en tout cas un recueil de propositions de noms de rue nommées d'après des "figures de la diversité". Emmanuel Macron l’a annoncé début décembre. Il a expliqué vouloir "une sorte de catalogue des 300 ou 500 noms de ces héros" pour "en faire des rues, des statues". "C'est comme ça que les choses changent" a dit le président de la République.

La ministre déléguée chargée de la Ville, Nadia Hai, a confirmé qu'un tel catalogue est en ce moment à l'étude. 400 à 450 noms seront choisis par un comité scientifiques de 18 personnes qui s’est déjà réuni plusieurs fois depuis le 4 septembre.

Quelques dizaines de noms ont été d'ores et déjà dévoilés. Des noms qui s'y trouveront à coup sûr. Et on découvre en première place Alfred Nakache : le nageur toulousain né à Constantine qui a participé au JO de 1936 à Berlin avant d’être déporté à Auschwitz.

" C'est bien que la République fasse ce choix" Laurent Benayoun, petit-neveu d'Alfred Nakache

Alors peut-être qu’il y a aura bientôt des rues Nakache partout en France. Une très bonne chose pour Laurent Benayoun, le petit-neveu d’Alfred Nakache. "C’est bien que la République auquel Alfred Nakache était très attaché fasse ce choix. C’est bien _que la population - et plus spécifiquement les enfants - apprennent qui est cette homme_. Un homme d’une grande modestie et d’une humanité sans faille." Lui qui est aussi journaliste à la Dépêche du midi insiste : "C’est bien que ca arrive maintenant. C’est une vrai reconnaissance. Tardive. Mais c’est mieux qu’elle arrive maintenant que pas du tout."

La fiche consacrée à Alfred Nakache éditée par le ministère de la ville. - .

Cette liste sera un outil au service des collectivités locales. Le ministère de la ville précise dans un communiqué : "Ce projet de recueil a vocation à venir enrichir les viviers de noms que ces collectivités mobilisent déjà. La composition et la méthodologie rigoureuse d’un Conseil scientifique composé de chercheurs, d’universitaires et de personnalités qualifiées d’horizon variés pour concevoir ce recueil des noms des quartiers, des immigrations et des diversités territoriales a vocation à mettre à disposition un large panel de noms pour les collectivités et à ainsi enrichir les choix qui seront les leurs. Ce travail a pleine vocation à aider à nommer la salle des fêtes d’un petit village autant qu’une avenue dans une grande métropole ou qu’une rue d’un quartier politique de la Ville."