Bientôt des travaux, huit mois après l'éboulement du rocher sous le viaduc de Royat ?

Depuis huit mois, l'avenue des Thermes est bloquée à cause de l'éboulement du rocher.

Les gravas sont toujours au sol, huit mois après l'éboulement du rocher de Chamalières (Puy-de-Dôme), sous le viaduc de Royat. Près de deux mètres cubes de roche sont tombés de la falaise en janvier dernier , provoquant la fermeture d'une partie de l'avenue des Thermes.

ⓘ Publicité

Trois propriétaires sur un périmètre

La circulation est interdite en voiture, mais il est toujours possible de traverser l'avenue à pied. Si le chantier n'a pas avancé depuis huit mois, c'est parce que la situation est complexe. "On est sur un périmètre avec trois propriétaires. Vous avez réseaux ferrés de France pour le viaduc ferroviaire, vous avez le propriétaire de la maison située juste au-dessus du rocher, et vous avez en contrebas la Métropole, propriétaire de la voirie municipale par transfert de compétence", explique Louis Giscard d'Estaing, le maire de Chamalières.

En attendant, les riverains doivent emprunter ce chemin pour circuler sur l'avenue. © Radio France - Emma Saulzet

Il a donc fallu trouver un responsable pour payer les réparations. Après de longs mois, il a été décidé que la responsabilité revient aux propriétaires de la villa située sur le rocher. "L'aspect juridique a été long parce qu'il y a eu expertise, contre-expertise, contre-contre-expertise... c'est ce qui a nécessité cette durée de chantier", précise Jacques Aubry, adjoint en charge des travaux.

La mairie de Chamalières avancera les frais des travaux, à hauteur de 50.000 euros pour l'instant. Des travaux qui débuteront le 10 octobre. La réouverture de l'avenue des Thermes est prévue début novembre.