Bientôt du beurre 100 % ardéchois dans les viennoiseries ? C’est en projet

Des viennoiseries et des pâtisseries pur beurre d'Ardèche, c'est l'idée séduisante lancée par un pâtissier ardéchois que tente de faire vivre le groupement professionnel de la boulangerie et boulangerie pâtisserie de l'Ardèche. Une solution pour un beurre de qualité et local au grand bonheur des papilles. Une consultation auprès des 220 boulangers pâtissiers ardéchois vient d'être lancée pour connaître les besoins exacts des professionnels.

C'est avec un très grand enthousiasme que Christian Martin le président du groupement de professionnels a déjà commencé à en parler notamment avec la chambre d'Agriculture de l'Ardèche, la Chambre des métiers et de l'artisanat, Ardèche le goût ou la laiterie Carrier à Vals-les-Bains et tous se sont montrés intéressés.

Un projet faisable mais difficile à réaliser

Mais construire une filière beurre locale n'est pas une chose si aisée explique Christian Martin, "il faut le cheptel suffisant, il faut développer un système de ramassage de lait et le problème du traitement du petit-lait, sachant que pour faire un kilo de beurre il faut 10 litres de lait." La solution serait, selon le Président du groupement de professionnels, de transformer en Ardèche ce petit-lait en aliment pour bébés puisque très nutritif. "Ce qui se fait déjà dans le Beaufortin" selon Christian Martin.

"Tout cela aurait pour aussi l'intérêt de ne plus faire venir du beurre de l'étranger qui a fait trois fois le tour du monde". Après le questionnaire envoyé aux boulangers, le groupement compte sur le soutien de département par la voie de son Président Olivier Amrane ou par celle de Laurent Wauquiez pour la Région. Mais pour l'instant impossible de dire quand nous pourrons déguster un pain au chocolat au beurre 100% de chez nous.